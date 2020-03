Sassari Alghero, Bruno: “più che il ricorso al TAR serve il ricorso a Giuseppe Conte”

“Più che il ricorso al TAR la strada da seguire per la Alghero Sassari è il ricorso al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Solo avocando a se’ la decisione, il primo ministro può ribaltare il parere della commissione VIA e consentire il proseguo dell’arteria stradale a 4 corsie. Anche dall’opposizione in Consiglio Comunale, stiamo lavorando per questo, sollecitando il Governo” – così Mario Bruno, consigliere comunale della lista Per Alghero.

“Una cosa chiara dice il ricorso al TAR della giunta sarda di destra, leghista e sardista: il PPR non blocca la strada a quattro corsie perché la progettazione e il completamento di buona parte della Alghero Sassari è precedente al varo del piano paesaggistico e al varo del Codice Urbani: questo è nei fatti, non serve nessuna interpretazione autentica, ed è agli atti, come ha più volte osservato formalmente il Ministero delle Infrastrutture, il consiglio superiore dei lavori pubblici e la stessa Regione Sardegna” – conclude Bruno.