Sardegna, Destra Democratica Italiana entra in Futuro Nazionale: «È il momento di unire le forze»

Si chiude un percorso di dialogo avviato quasi un anno fa nel contesto politico sardo: Destra Democratica Italiana cessa la propria operatività autonoma ed entra integralmente in Futuro Nazionale. A darne notizia è Gianfranco Langella, che motiva la confluenza del gruppo come una decisione «non frutto di una scelta improvvisa», bensì legata a una «significativa sintonia di programmi, impostazioni politiche e soluzioni operative».

Come spiegato nella nota, il processo di integrazione si è sviluppato attraverso il confronto costante con Gianluca Dessì, coordinatore regionale di Futuro Nazionale, accreditato di aver promosso fin dall’inizio l’allargamento del progetto verso figure con esperienza amministrativa e radicamento territoriale. «Ci sono momenti nella politica in cui non è più sufficiente osservare, commentare o attendere – dichiara Langella –. È il momento di scegliere, di unire le forze e, soprattutto, di trasformare le idee in un progetto concreto e realizzabile».

La scelta comporta l’apporto in Futuro Nazionale dell’intera struttura organizzativa di Destra Democratica Italiana nell’Isola, comprese le risorse umane, le competenze e le reti locali sviluppate negli anni. «Non si tratta di un’adesione dettata da convenienze contingenti – ribadisce l’esponente politico – ma di una scelta consapevole, maturata sulla base di principi e obiettivi condivisi: serietà, competenza, identità, libertà, merito, partecipazione e presenza concreta nei territori».

Tra gli elementi qualificanti dell’accordo figura l’avvio di una scuola di formazione politica destinata a preparare i giovani per i futuri incarichi amministrativi e istituzionali a livello locale, regionale e nazionale. «La politica non può più essere improvvisazione – evidenzia Langella –. Chi sarà chiamato domani ad amministrare deve arrivarci preparato, con una conoscenza adeguata delle istituzioni, della pubblica amministrazione, dei territori e del valore della responsabilità».

L’operazione segna dunque l’avvio di una fase unitaria che punta a rafforzare la presenza del movimento in Sardegna. «Oggi quel lavoro iniziato quasi un anno fa trova la sua naturale conclusione e, al tempo stesso, un nuovo punto di partenza – conclude Langella –. Destra Democratica Italiana entra in Futuro Nazionale mettendo a disposizione tutto ciò che ha costruito negli anni e scegliendo di far convergere energie, persone ed esperienza in un’unica direzione».