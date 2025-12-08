Sanità, Mulas: “Fallimento Todde è evidente. Giunta declassa il comparto”

Il presidente della Commissione Consiliare Sanità, Christian Mulas, non usa mezzi termini e dichiara il “fallimento ormai evidente” della Giunta Todde sulla sanità sarda. Mulas denuncia un settore progressivamente declassato e stigmatizza i “comportamenti inaccettabili” ai vertici della Regione. La critica si concentra in particolare sulla “gravissima iniziativa” dell’assessora regionale al Lavoro, che avrebbe creato un vero e proprio “CUP privato” per facilitare visite e prestazioni, un gesto che, per Mulas, trasforma un servizio pubblico in uno strumento di clientela politica e simboleggia il completo collasso della gestione sanitaria.

Secondo il presidente, il punto più alto di questa disfatta è rappresentato dalla revoca delle deleghe all’assessore Bartolazzi senza una nomina immediata, smentendo di fatto le promesse di rilancio fatte dalla presidente Todde in campagna elettorale. “È finita l’epoca degli alibi,” afferma Mulas, sottolineando che la presidente non è stata in grado né di trovare una guida adeguata né di migliorare un sistema “allo stremo”.

L’accentramento delle deleghe alla Presidenza viene bollato come un atto di “arroganza e improvvisazione” che indebolisce la maggioranza e alimenta le lotte interne al partito di maggioranza. Mulas traccia un bilancio drammatico di un anno e mezzo in cui la sanità è diventata solo un “teatro di propaganda e una passerella social”, mentre ospedali e sanità territoriale sono “allo sbando”. Il caso di Nuoro è emblematico per Mulas: “Non era Bartolazzi a non conoscere la Sardegna: è la presidente Todde a mostrarsi distante dai problemi della sua terra.” Il richiamo dell’ex assessore in veste di “esperto” dopo l’esautorazione viene definito un’ulteriore umiliazione e l’ennesima prova di una gestione confusa.

Mulas ribadisce che “l’ingerenza nei cantieri OSS e il CUP privato” da parte dell’assessora al Lavoro sono il simbolo di una gestione politica fallimentare. Concludendo il suo duro attacco, Mulas si rivolge ai partiti di maggioranza, chiedendo: “Fino a quando partiti seri come il PD sopporteranno questo teatrino e una presidente impreparata e arrogante?”. Per Mulas, gli errori della Giunta ricadono sulla spesa pubblica e, cosa più grave, sulla salute dei sardi: “La misura è colma”.