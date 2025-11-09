Sanità algherese, Pais (Lega): “Disinteresse regionale distrugge i servizi”

“Quanto denunciato dalla UIL FPL sul Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Alghero è l’ennesimo campanello d’allarme di una situazione ormai insostenibile,” Così il consigliere comunale della Lega Michele Pais. “La carenza di reagenti, che costringe a sospendere numerosi esami, – prosegue Pais – è solo l’ultimo sintomo di un sistema sanitario algherese e territoriale completamente abbandonato a sé stesso.”

Il consigliere denuncia poi il progressivo deterioramento dei servizi: “Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un progressivo depotenziamento dei servizi, con reparti sempre più sotto organico e cittadini costretti a rivolgersi al privato per ricevere prestazioni che dovrebbero essere garantite dal servizio pubblico.”

L’accusa alla Regione è netta: “È inaccettabile che un laboratorio d’eccellenza come quello di Alghero si trovi a non poter lavorare per mancanza di reagenti. Questo è il risultato del disinteresse e della mancanza di programmazione da parte della Regione.”

Infine, l’appello: “Non si distrugga quello che a fatica si è costruito. Occorrono serietà e continuità, abbandonando azioni punitive che sanno di ritorsione politica, con l’obiettivo di garantire dignità ai nostri presìdi e serenità a operatori e pazienti. Alghero e il suo ospedale meritano rispetto, non silenzi e scaricabarile.”