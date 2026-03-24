Rotary Club Alghero: 5.500 euro raccolti per l’azienda agricola colpita dall’incendio

Una serata che ha saputo coniugare la visione del futuro con il cuore pulsante della solidarietà territoriale. Lo scorso venerdì 20 marzo, nella suggestiva cornice dell’azienda Sa Mandra, il Rotary Club Alghero si è riunito per una conviviale dedicata a un tema cruciale per il sodalizio: l’importanza di “Comunicare il Rotary” nell’era digitale.

L’incontro è stato l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo portale web del Club (www.rotaryclubalghero.com), realizzato dai professionisti di Mouse Arti Grafiche e Fotografia ADV. Uno strumento moderno pensato per rendere più accessibili e trasparenti le numerose attività che il Club rivolge alla comunità.

Il cuore del Rotary per la famiglia Molino Oltre al confronto sui temi della comunicazione, la serata ha vissuto il suo momento più alto e commovente nel segno del sostegno concreto. Il Club si è stretto attorno alla famiglia Molino, titolare dell’agriturismo Cuile de Molino di Porto Torres, che lo scorso novembre ha visto la propria abitazione e parte dell’azienda devastate da un terribile incendio.

Grazie alla straordinaria generosità della famiglia Murrocu (titolare di Sa Mandra), unita al contributo del Rotary Club Alghero e alla sensibilità di numerosi Soci e ospiti, è stata raccolta la cifra complessiva di 5.500,00 euro. Durante la serata, il Presidente Andrea Delias ha consegnato simbolicamente a Pierluigi Molino e Anna Dedola un primo assegno di 3.500,00 euro (frutto della sinergia tra il Club e l’azienda ospitante), a cui si sono aggiunte le donazioni liberali dei presenti.

“Un gesto che arriva dal profondo del cuore,” ha commentato il Presidente Delias, “con l’augurio che Pierluigi e Anna possano ripartire al più presto e con rinnovata energia.” Un impegno incessante per il territorio Questa iniziativa si inserisce nel più ampio solco delle attività sociali e culturali che il Rotary Club Alghero sta portando avanti con vigore negli ultimi mesi. Dalla promozione della cultura locale al supporto attivo nelle emergenze del Nord Sardegna, il Club conferma il proprio ruolo di attore fondamentale per il benessere e lo sviluppo del territorio algherese e limitrofo.