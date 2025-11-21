“Ritardi scandalosi sul REIS. La Giunta Todde lascia le famiglie senza sostegno”

Nuove forti critiche arrivano dal partito di Fratelli d’Italia di Alghero nei confronti della Giunta Regionale sarda, guidata da Alessandra Todde (M5S), per la gestione dei fondi destinati al REIS (Reddito di Inclusione Sociale). Secondo il partito, la Regione starebbe accumulando ritardi inaccettabili nell’erogazione dei contributi, lasciando le famiglie in difficoltà senza risposte e bloccando l’attività dei Piani Locali Unitari dei Servizi (PLUS). Il comunicato di FdI denuncia che la determina per l’assegnazione dei fondi è stata pubblicata solo “pochi giorni fa”, paralizzando di fatto i PLUS territoriali per intere settimane e impedendo l’accredito delle somme dovute ai cittadini più fragili.

Il capogruppo di FdI Alghero, Alessandro Cocco, attacca direttamente il Movimento 5 Stelle: “Dopo aver compromesso i conti pubblici nazionali con il Reddito di cittadinanza, in Sardegna la presidente Todde dimostra di non saper gestire neppure uno strumento mirato e concreto come il REIS. Una misura che dovrebbe garantire tempi certi e risposte rapide alle persone in difficoltà è stata invece rallentata dalla Regione.” Cocco sottolinea la gravità della situazione citando il caso del capoluogo: “Alcuni comuni, come Cagliari, sono persino costretti ad anticipare le risorse”.

Sulla stessa linea il coordinatore cittadino, Pino Cardi, che parla di “inadeguatezza amministrativa” degli attuali governanti. “Questo ulteriore ritardo – aggiunge Cardi – conferma l’inadeguatezza amministrativa del Movimento 5 Stelle e dei suoi alleati, più attenti alla propaganda che al buon funzionamento dei servizi. Intanto le famiglie restano senza risposte.”

Fratelli d’Italia Alghero conclude l’intervento con una richiesta diretta all’Amministrazione locale: “Chiediamo all’Amministrazione comunale di attivarsi insieme al PLUS per accelerare al massimo il trasferimento delle risorse agli utenti.” Il partito di destra conclude la nota evidenziando che “la sinistra, a Roma come a Cagliari, continui a fallire proprio nei settori dove servirebbero competenza e concretezza” e sollecita un “immediato cambio di passo della giunta regionale per restituire dignità, certezze e tempi chiari alle famiglie che attendono un sostegno essenziale.”