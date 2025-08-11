Rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti, istanze aperte fino al 7 settembre

L’Amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse al conferimento delle funzioni di componente del Consiglio dei Revisori dei Conti per il triennio 21 settembre 2025- 20 settembre 2028. I soggetti interessati, ed iscritti nel competente elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali della Regione Sardegna possono presentare manifestazione di interesse non vincolante per l’Ente, al conferimento dell’incarico. Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 13 del giorno 07 settembre 2025 all’Ufficio Protocollo del Comune attraverso la posta certificata, [email protected]. Tutte le informazioni e la modulistica sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Alghero all’indirizzo www.comune.alghero.ss.it