Rilancio ospedale Alghero: Di Nolfo chiede unità politica

Nei giorni scorsi il consigliere regionale algherese Valdo Di Nolfo ha avviato un’iniziativa istituzionale finalizzata al rilancio strutturale dell’Ospedale Civile di Alghero, con l’obiettivo di superare criticità che, secondo il consigliere, ne hanno limitato lo sviluppo per diversi decenni. La proposta prevede la realizzazione di una sopraelevazione dell’attuale struttura, destinata ad accogliere un nuovo blocco operatorio con una piastra ad alta tecnologia, funzionale all’ottenimento del DEA di primo livello.

«Si tratta di una scelta strategica, che guarda al futuro della sanità algherese e dell’intero territorio», ha dichiarato Di Nolfo, precisando che il progetto è già stato formalmente depositato presso l’Assessorato regionale alla Sanità. Un passaggio che, secondo il consigliere, rende ora necessario «un sostegno politico pieno e trasversale da parte di tutta la classe dirigente del nord-ovest della Sardegna».

Negli ultimi giorni l’iniziativa ha raccolto adesioni da diverse forze politiche cittadine. Hanno espresso sostegno Anna Arca Sedda, vicepresidente del Consiglio comunale e capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra; la lista civica Noi Riformiamo Alghero con il consigliere comunale Alberto Bamonti; il Movimento 5 Stelle con Giusy Piccone e Roberto Ferrara; e la civica Orizzonte Comune, area politica di riferimento dell’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu.

Questa sera è inoltre in programma un’iniziativa pubblica promossa dal Partito Democratico, dedicata al tema della sanità algherese e, in particolare, al futuro dell’ospedale cittadino. L’incontro intende ribadire, secondo gli organizzatori, l’urgenza e la centralità dell’intervento proposto.

Se sul piano politico il sostegno appare ampio e trasversale, resta aperto il nodo del reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’opera. Un passaggio ritenuto decisivo dallo stesso Di Nolfo, che indica come particolarmente rilevante il confronto con la Giunta regionale e, in particolare, con il vicepresidente e assessore al Bilancio Giuseppe Meloni.

«Le forze politiche che hanno realmente a cuore il rafforzamento della sanità pubblica stanno dimostrando responsabilità e capacità di visione», ha affermato il consigliere regionale. Al tempo stesso, Di Nolfo ha evidenziato come «non manchino atteggiamenti critici da parte di chi in passato ha avuto responsabilità di governo senza ottenere risultati concreti», parlando di un rischio di contrapposizioni che potrebbero rallentare la soluzione di un problema storico.

L’obiettivo dichiarato resta quello di dotare Alghero di una sanità pubblica moderna ed efficiente. «La città merita di più, merita un futuro sanitario all’altezza delle esigenze del territorio», ha concluso Di Nolfo, sottolineando come, su questo tema, la politica locale stia mostrando segnali di unità.