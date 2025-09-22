Raduno della Lega a Pontida, presenti anche rappresentanti sardi

C’era anche un pò di Sardegna al tradizionale raduno della Lega a Pontida. Tra i rappresentanti isolani, presenti anche i delegati di Alghero con il consigliere comunale Michele Pais.

A sottolineare l’importanza della trasferta è stata la segretaria cittadina del partito, Monica Chessa: “La Sardegna a Pontida per la festa della Lega, presenti i rappresentanti dell’isola e della nostra Alghero per incontrare i leader nazionali del partito. È stata una festa molto partecipata – ha detto – con la prima parte dedicata ai giovani sul palco e la seconda con i nostri ministri, gli ospiti internazionali, il vicesegretario Roberto Vannacci e il Capitano Matteo Salvini che, nonostante il recente malore, ha voluto esserci per ribadire un chiaro no alla guerra e parlare di pace”.

Per Chessa, l’evento ha rappresentato “un momento di rilancio delle nostre battaglie per i diritti della gente, all’insegna dello slogan Liberi e Forti. Pontida si è riconfermato come un incontro utile per darci la forza di proseguire nel lavoro di squadra che interessa ogni angolo della nostra Italia”.

La dirigente leghista ha ricordato anche la riorganizzazione in corso del partito in Sardegna: “La Lega nell’isola si sta rinfoltendo grazie al lavoro puntuale della nuova segreteria regionale guidata da Michele Ennas, che da gennaio ha avviato un percorso per riportare il movimento in prima fila, pronto ai prossimi confronti sui temi principali per lo sviluppo della nostra terra”.