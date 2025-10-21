Prevenzione gratuita: ad Alghero visite specialistiche fino a novembre

Ad Alghero hanno preso il via le “Giornate dedicate alla salute della comunità” promosse dalla ASL di Sassari: a partire da ieri, 20 ottobre, cittadine e cittadini del territorio possono accedere a visite specialistiche gratuite dedicate alla prevenzione e al benessere. Quattro giornate, organizzate dal Distretto Socio-Sanitario di Alghero, del Coros, del Villanova e del Meilogu, in collaborazione con la S.C di Urologia e la S.S.D. di Cardiologia dell’ospedale Civile di Alghero, per un’iniziativa che punta a rafforzare il rapporto tra territorio e sanità pubblica.

La prima giornata ha raggiunto un numero considerevole di visite specialistiche dimostrando, qualora ce ne fosse bisogno, l’importanza dell’iniziativa dal punto di vista soprattutto della prevenzione. Prossima data in agenda lunedì, 27 ottobre, con la possibilità per donne di età compresa tra i 30 e 50 anni di accedere a visite ginecologiche, pneumologiche, cardiologiche e senologiche. A novembre focus sulla salute maschile: nelle giornate di martedì 18 e martedì 25 novembre, uomini in età compresa dai 30 ai 50 anni potranno invece usufruire di visite specialistiche urologiche, pneumologiche e cardiologiche.

«La tutela del diritto alla salute di tutte e di tutti resta per me una priorità assoluta -commenta l’onorevole Valdo Di Nolfo-. Le visite specialistiche gratuite promosse ad Alghero vanno nella direzione giusta, e si inseriscono nel progetto di rafforzamento strutturale dei servizi sul territorio. In questi mesi abbiamo lavorato con impegno per portare avanti opere importanti per la sanità algherese e per garantire un presidio sanitario sempre più vicino alle esigenze reali delle persone. Un ringraziamento va ai medici e a tutti gli operatori sanitari che, con professionalità e dedizione, renderanno possibile questo servizio. In Regione continuerò a rappresentare con determinazione il nostro territorio, affinché ad Alghero e in tutta la Sardegna la sanità pubblica sia più accessibile, moderna ed equa».