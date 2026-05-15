Meteo, la Sardegna si scalda: ecco quando torna il sereno

Un fine settimana a due velocità per la Sardegna, che si appresta a lasciarsi alle spalle le ultime scorie dell’ondata di maltempo che sta colpendo il resto della Penisola. Il weekend nell’Isola sarà caratterizzato da un progressivo miglioramento, seppur condizionato da forti venti settentrionali.

La giornata di sabato vedrà l’Isola spaccata in due, ma con ampi spazi di sereno. Le coste e le pianure del nord godranno di ampie schiarite e cieli limpidi per gran parte della giornata. Qualche temporaneo addensamento nuvoloso, con il rischio di rapidi e isolati piovaschi, potrà interessare le zone interne e i rilievi montuosi, specialmente durante la mattinata, con nuvole in aumento in serata anche sui settori meridionali.

Il vero protagonista della giornata sarà però il maestrale: le correnti da nord-ovest soffieranno con forza, mantenendo le temperature fresche e sotto le medie del periodo. Di conseguenza, i bacini occidentali saranno agitati o molto mossi, mentre il Tirreno e il Canale di Sardegna risulteranno molto mossi. Nel resto d’Italia, invece, la perturbazione picchierà più duro, portando forti temporali al Sud e neve sull’Appennino.

Il cambio di passo definitivo arriverà domenica, grazie alla spinta del promontorio anticiclonico. Fin dalle prime ore del mattino le ultime nubi si diraderanno, lasciando spazio a un pomeriggio del tutto soleggiato su quasi tutta la regione, salvo qualche innocua nuvola residua sul versante orientale.

Anche il quadro marino e ventoso è destinato a migliorare: il maestrale perderà progressivamente intensità e il moto ondoso andrà attenuandosi nel corso delle ore. La tendenza per la prossima settimana vede il consolidamento dell’alta pressione, dinamica che garantirà stabilità atmosferica e un deciso rialzo delle temperature massime.