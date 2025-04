Presentati al Vinitaly di Verona “Alguer Wine Week” e “Benvenuto Vermentino”

Il Sistema camerale del nord Sardegna da sempre riserva una particolare attenzione alla promozione della destinazione turistica del territorio, inclusi gli ambiti tematici e la sua ampia gamma di prodotti di qualità assoluta attraverso il sostegno e l’organizzazione diretta di manifestazioni che siano in grado di stimolare un percorso virtuoso di sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, come ad esempio le manifestazioni che riguardano la valorizzazione della filiera vitivinicola, vera e propria eccellenza riconosciuta a livello internazionale, anche in chiave turistica. La regia camerale ha creato una sinergia vincente tra tutti i partner coinvolti, offrendo un’esperienza coinvolgente ai numerosi frequentatori, non solo locali, che vengono accompagnati nel conoscere ed apprezzare le eccellenze enologiche del territorio e contemporaneamente, dedicarsi allo shopping ed alla visita del territorio: “Benvenuto Vermentino”, e “Alguer Wine Week”. I due eventi e le strategie camerali sono state presentate stamani al Vinitaly di Verona dall’Azienda speciale Promocamera nel corso di una conferenza stampa.

L'”Alguer Wine Week” alla sua seconda si svolgerà ad Alghero dal 3 al 6 luglio, in apertura della stagione estiva, mentre l’undicesima edizione di “Benvenuto Vermentino” avrà sede come di consueto ad Olbia dal 29 settembre al 5 ottobre, in chiusura della stagione estiva. Nel caso di “Benvenuto Vermentino”, la manifestazione è giunta alla sua undicesima edizione e rappresenta ormai un appuntamento fisso di rilievo regionale e nazionale che, partendo dalla promozione del Vermentino nella sua duplice denominazione “Gallura DOCG” e “Sardegna DOC”, attraverso un articolato e coinvolgente programma di iniziative di valorizzazione del prodotto, degustazione, animazione urbana e culturali, ha da tempo catalizzato attorno a sé l’attenzione e l’interesse delle Istituzioni, degli operatori economici e delle Associazioni che li rappresentano.

Per quanto riguarda l’”Alguer Wine Week”, lo scorso anno si è tenuta la prima edizione collegata al prestigioso Concorso Mondiale di Bruxelles “Sessione vini con bollicine”, ospitato ad Alghero nel mese di luglio, nella cui circostanza insieme al Comune e la Fondazione Alghero, al Consorzio Vini Alghero DOC e al Distretto Rurale è stato possibile allestire una serie di iniziative collaterali finalizzate a promuovere Alghero e l’intero territorio del nord ovest della Sardegna.

La manifestazione è stata molto apprezzata dalle Istituzioni locali, dagli operatori economici coinvolti e dal numeroso pubblico di turisti che ha frequentato le diverse iniziative in programma, mostrato di possedere tutti i requisiti per raggiungere i livelli di notorietà, coinvolgimento istituzionale ed impatto sulle attività economiche coinvolte che caratterizzano “Benvenuto Vermentino”, differenziandosi da quest’ultima per la capacità di coinvolgere e promuovere i vitigni autoctoni e le migliori produzioni enologiche della Sardegna.

Entrambe le manifestazioni vedono attivamente coinvolta l’Azienda Speciale Promocamera che, in virtù del mandato ricevuto dalla Giunta camerale, oltre a coordinare le iniziative in programma relazionandosi con i diversi partner istituzionali coinvolti (Amministrazioni comunali, Consorzi di Tutela delle produzioni vitivinicole, Associazioni di Categoria, Associazione dei Sommelier), organizza anche attività a supporto delle imprese tipiche della mission camerale, quali ad esempio momenti di informazione e formazione imprenditoriale, degustazioni pubbliche ed eventi di promozione riservate a turisti e wine lovers, educational tour, incontri tra aziende e potenziali acquirenti.

“Siamo orgogliosi di riproporre la Alguer Wine Week dopo il successo della prima edizione, puntando a diventare nel tempo il riferimento per le eccellenze enologiche e del territorio – ha dichiarato Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto-. I nostri produttori esprimono vivacità e creatività, e oltre ad un buon bicchiere di vino possiamo offrire una narrazione completa: dietro ogni bottiglia c’è una storia di dedizione che dà sapore in più. Con Olbia c’è un forte legame per promuovere insieme le due manifestazioni, chi arriva in Sardegna può spostarsi agevolmente dal Nord-Ovest al Nord-Est. Ed è doveroso un grazie ai consorzi che promuovono la manifestazione”.

“Siamo riusciti a mettere uno spazio tra mare divino e di- vino riempiendolo di contenuti – ha aggiunto Gianfranca Pirisi, presidente del Distretto rurale di Alghero Olmedo-. Siamo qui in un unico stand regionale che mostra il mare tra i vigneti. Mare di vino vuol dire dare contenuti non solo durante le stagioni balneari ma anche agricole. Noi del distretto siamo presenti con aziende vitivinicole, ma anche partecipiamo alla stagione agricola del territorio. Non solo il lavoro tra durante la stagione vinicola e olearia, stiamo operando per aprirci e cercare spazio. Crediamo nel presentare la Sardegna sotto un’altra veste, non solo ludica ma anche culturale, per attrarre anche chi non vuole l’abbronzatura. Alghero Wine Week è nata per accontentare palati non solo enogastronomici ma anche culturali, intendiamo portare masterclass all’interno siti archeologici unendo culture millenarie tra vino e siti. Non solo l’eredità vitivinicola ma anche l’eredità culturale, rendendo consapevoli visitatori anche sardi della ricchezza del mondo della Sardegna”.