Pallacanestro Alghero, doppia vetrina nazionale: U17 alle Finali, U15 in corsa

La Pallacanestro Alghero centra un risultato storico e vola alle Finali nazionali Under 17 femminili 2026, entrando tra le migliori sedici squadre d’Italia e distinguendosi come unica rappresentante del Centro-Sud. Un traguardo che assume un significato ancora più forte nell’anno del quarantesimo anniversario della società.

La qualificazione è maturata al termine di un concentramento particolarmente impegnativo, nel quale il gruppo giallorosso ha mostrato solidità e carattere contro avversarie di alto livello, tra cui la Basketball Academy Firenze, finalista nella scorsa edizione. Soddisfatti i coach Muroni e Patta, che sottolineano la maturità dimostrata dalla squadra e il percorso di crescita costruito nel tempo all’interno del settore giovanile.

Le finali si disputeranno dal 27 aprile al 3 maggio tra Venaria Reale e Tortona. Alghero è stata inserita nel girone C insieme ad Allianz BCC Derthona, Jolly Basket Livorno e Vis Rosa Ferrara. Un banco di prova importante per un gruppo guidato dal capitano Giorgia Chelo e composto da Ilaria Fabio, Beatrice Manca, Ilenia Cazzari, Lucrezia Sanna, Anna Zoagli, J. Marie Samake, Oumou Traore, Martina Peana, Viola Cantoni, Carlotta Pierangeli e Giorgia Delrio.

A contendersi il titolo tricolore ci saranno inoltre CLV-Limonta Costa Masnaga, Futurosa #Forna Trieste, Lupe San Martino, Umana Reyer Venezia, Sistema Rosa Pordenone, Basket Project Faenza, Geas Academy Sesto San Giovanni, Libertas Moncalieri, Club Basket Frascati, Basket Femminile ’95 Varese e La Molisana Campobasso, a completare un lotto di altissimo livello.

Intanto prosegue anche il percorso dell’Under 15, impegnata dal 24 al 26 aprile nel concentramento nazionale di Santa Marinella, dove affronterà tra le altre il Basket Costa, campione italiano in carica. Un doppio impegno che conferma la crescita del vivaio e la solidità del progetto sportivo.

Accanto ai risultati sportivi emerge però anche il tema delle risorse. La partecipazione alle fasi nazionali comporta costi complessivi superiori ai 12mila euro, attualmente sostenuti in larga parte dalla società e dalle famiglie. Da qui l’appello rivolto a istituzioni, aziende e comunità locale per sostenere un progetto che da quarant’anni rappresenta un punto di riferimento per il basket giovanile.

La società ha voluto ringraziare sponsor e dirigenti per il supporto garantito durante la stagione, ribadendo l’importanza di un sostegno condiviso per permettere alle atlete di vivere un’esperienza di alto livello e rappresentare Alghero e la Sardegna su un palcoscenico nazionale.