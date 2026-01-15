Patrimonio UNESCO, nasce la governance unitaria: Alghero protagonista della nuova Fondazione

A seguito dell’iscrizione, avvenuta il 12 luglio 2025, del sito seriale “La tradizione funeraria nella preistoria della Sardegna – Le Domus de Janas” nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, prende ufficialmente avvio l’iter di costituzione della Fondazione di Partecipazione “La Tradizione funeraria nella Preistoria della Sardegna – Le Domus de Janas”, il soggetto gestore che si occuperà di coordinare in modo unitario la gestione del patrimonio riconosciuto dall’UNESCO. Durante il Consiglio comunale di ieri, il Comune di Alghero, nel cui territorio è presente la Necropoli di Anghelu Ruju, uno dei complessi archeologici inclusi nella lista Patrimonio dell’Umanità, ha approvato all’unanimità la propria adesione come Socio Fondatore della costituenda Fondazione.

“Dopo la straordinaria emozione vissuta a Parigi la scorsa estate, quando la necropoli di Anghelu Ruju è stata ufficialmente riconosciuta Patrimonio dell’Umanità, compiamo oggi un passo decisivo verso la gestione coordinata, strutturata e consapevole del sito”, afferma il Sindaco Raimondo Cacciotto. “Alghero ha molto da offrire, e questo riconoscimento ci permette di investire con ancora maggiore convinzione in risorse e competenze per rafforzare il turismo archeologico. Il nostro territorio è ricchissimo sotto il profilo culturale: valorizzare il nostro patrimonio significa rendere la città sempre più attrattiva, ma anche e soprattutto per assicurare alle future generazioni la possibilità di conoscerlo, viverlo e custodirlo”.

La Fondazione, che opererà come struttura di governance condivisa tra Regione, Ministero della Cultura, CeSIM e Comuni sede dei beni archeologici, avrà il compito di garantire la tutela, conservazione, valorizzazione culturale, territoriale ed economica, la promozione, formazione, comunicazione e diffusione della conoscenza relativa al sito UNESCO. Tra le sue funzioni principali figurano il coordinamento tecnico-scientifico, il sostegno ai gestori locali e l’attuazione del Piano di Gestione approvato dall’UNESCO.

“Questo è il primo step verso l’avvio concreto della Fondazione e la sua operatività – aggiunge Raffaella Sanna, Assessora alla Cultura – ed è uno degli obiettivi che l’UNESCO ci ha chiesto di conseguire entro il 2026. Siamo contemporaneamente al lavoro, insieme a tutti i futuri soci e in particolare con la Presidenza della Regione Sardegna e gli Assessorati al Bilancio, ai Beni Culturali e al Turismo, per l’attuazione del Piano di Gestione e la pianificazione necessaria al buon funzionamento del sito seriale e al rispetto dei requisiti UNESCO.”