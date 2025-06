Palio di Sant Joan, vince la vela latina abbinata alla borgata di Maristella

Ishtar, vela latina dell’armatore Giorgio Maccioccu, portacolori della borgata di Maristella, è la vincitrice della seconda edizione del Palio di Sant Joan. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Alghero, nell’ambito dei Focs de Sant Joan, dalla Lega Navale Italiana- sezione di Alghero, dal Comitato della Pietraia, e dall’A.s.d Il Marinaio con il sostegno di Comune di Alghero, Alghero Turismo, RAS – Regione Autonoma della Sardegna, Consorzio del Porto, Salude & Trigu con la partecipazione del CCN Sant'Agostino, CCN La Pietraia, Al Centro Storico. Centro Commerciale Naturale Alghero, CCN Fertilia – ViviFertilia.

La sfida tra imbarcazioni abbinate a quartieri e borgate della città è un evento di grande impatto e di forte appartenenza che, anche quest’anno ha coinvolto tanti algheresi. 8 quartieri e 4 borgate hanno gareggiato grazie alle vele latine e agli armatori che hanno regatato per conquistare il titolo dell’edizione 2025. Dietro Ishtar si è piazzata Penelope dell’armatore Pierfranco Fois per la Pedrera. Sul terzo gradino del podio Luchianna di Pietro Garroni, portacolori della borgata di Santa Maria La Palma. A seguire le altre imbarcazioni. Due i ritiri.

Sul campo di regata, a seguire da vicino lo svolgimento della competizione, la Lucia 1930, vela latina del 1930 abbinata al comune di Alghero. Tutta la regata è stata trasmessa in diretta streaming sulla pagina dei Focs de Sant Joan e su Catalan Tv con il racconto di Pino Lignuso. Una volta sbarcati gli equipaggi si sono ritrovati tutti nella sede della Lega Navale di Alghero, in porto, per un momento conviviale. Nel tardo pomeriggio il colorato corteo si è diretto verso il palco situato di fronte la spiaggia di San Giovanni per le premiazioni. Dopo i saluti istituzionali con l’assessora alla Cultura Raffaella Sanna, il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu e il rappresentante della Pro Loco, Pier Paolo Carta, gli equipaggi si sono succeduti scambiando, ognuno con il proprio armatore, gli stendardi.

Ultima a salire sul palco la vincitrice Ishtar che ha ricevuto il trofeo creato da Sergio Venturi, dalle mani della rappresentante del Centro Storico Alguer Vella, quartiere vincitore della prima edizione. Soddisfazione da parte di tutta l’organizzazione per la buona riuscita della manifestazione e per il grande apprezzamento dimostrato da partecipanti e pubblico. La serata è proseguita con il concerto de La Chitarreria che ha scaldato il pubblico con la musica dei suoi talentuosi allievi al quale è seguito il Dj Set di Angela Colombino.

Classifica Ufficiale Palio Sant Joan:

1.HISTAR – MARISTELLA– Armatore Giorgio Macciocu

2.PENELOPE – LA PEDRERA – Armatore Marco Fois

3.LUCHIANNA – SANTA MARIA LA PALMA – Armatore Pietro Garroni

4.ANNINA 1920 – FERTILIA ARENOSU – Armatore L.N.I

5.SANT’ANNA – ALGHERO SUD – Armatore Francesco Velli

6.PAOLINA 1957- IL CARMEN – Armatore C.N Il Marinaio

7.RAFFAELLINA – PIVARADA – Armatore Carmelo Chessa

8.SANTA BARBARA – SA SEGADA/TANCA FARRA’ – Armatore Laurent Campus

9.GIOVANNA D’ARCO – GUARDIA GRAN -COREA – Armatore Giovanni Delrio

10.BENEDETTA – CARAGOL – Armatore Giorgio Baggi

12. RAFAEL – SANT’AGUSTI’ – Armatore Raffaele Cattogno RET

12.LUCIA – CENTRE HISTÒRIC/ALGUER VELLA Armatore Francesco Lavosi RET