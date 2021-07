Palazzo bruciato, rinvio a giudizio per l’amministratore del condominio

E’ stato rinviato a giudizio dal gup del tribunale di Sassari, Antonello Spanu, l’amministratore del palazzo di via Vittorio Emanuele interessato dal grave incendio di quattro anni fa.

Rinvio a giudizio per “negligenza, imprudenza e imperizia, non procedendo alla pulizia dell’intercapedine condominiale, cagionando un incendio dell’immobile, dovuto all’accensione accidentale del materiale infiammabile accumulatosi”. Questo quanto viene contestato a Giuseppe Pirisi, peraltro denunciato dai proprietari degli appartamenti, dalla Sofingi (la società costruttrice) e dal Banco di Sardegna, che ha l’ipoteca sugli immobili Sofingi per il 65% delle quote condominiali. L’udienza è in programma il 24 settembre prossimo.

Intanto si attende anche l’udienza per la quantificazione dei danni, più volte rinviata. Doveva tenersi a giugno di quest’anno ma uno dei tre periti nominati dal tribunale ha chiesto una proroga che è stata accolta.