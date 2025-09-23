Pais: “Rally in Sardegna anche nel 2026, frutto di un lavoro concreto”

«Accogliamo con grande soddisfazione la conferma che il Rally Italia Sardegna rimarrà nella nostra Isola anche nel 2026. È una notizia importante su cui contro ogni pronostico ho lavorato, che premia l’impegno di chi ha sempre creduto in questa manifestazione, identitaria e prestigiosa per la Sardegna». Così Michele Pais, consigliere comunale di Alghero ed ex presidente del Consiglio regionale, commenta la decisione ufficiale sulla prossima edizione del Campionato Mondiale Rally WRC.

Pais, pur sottolineando l’importanza di questo risultato, invita alla prudenza riguardo al futuro della competizione: «Sulla prospettiva di un eventuale trasloco a Roma dal 2027, la partita è tutta ancora da giocare. Per dirla come avrebbe detto Giovanni Trapattoni: non dire gatto finché non ce l’hai nel sacco. Noi continueremo a lavorare perché il Rally resti in Sardegna anche negli anni a venire».

Il consigliere rivendica con forza l’impegno costante a difesa della manifestazione, insieme all’On. Giagoni che ha seguito la vicenda in Parlamento. «L’importante era intanto garantire la permanenza del Rally nel 2026, e questo obiettivo è stato raggiunto. Per il futuro, “Dio vede e provvede”, ma certamente noi non staremo con le mani in mano. Faremo tutto ciò che è necessario per difendere un evento che porta prestigio, turismo ed economia al nostro territorio e che è ormai parte integrante dell’identità della Sardegna e di Alghero».