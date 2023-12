Open day al liceo Scientifico e delle Scienze umane “Fermi”

Sabato 16 dicembre, dalle 16 alle 19, il liceo Scientifico e delle Scienze umane “Fermi” sarà una grande “agorà” dove gli studenti si racconteranno attraverso mostre, eventi, rappresentazioni e attività di laboratorio. «Il nostro istituto si trova in transizione fra tradizione e innovazione con lo studente del Post-Duemila che deve, oltre a saper argomentare e scrivere in modo efficace, saper comunicare in modo tradizionale ma anche con gli occhi sempre più proiettati al mondo “Social” ed al futuro». Grazie al PNRR è stata realizzata un’aula tematica di scienze umane per poter lavorare anche per classi parallele, un nuovo laboratorio, e sono innovate tutte classi con schermi touch e attrezzature all’avanguardia ( visori, droni stampanti 3D etc.).

Tra le attività proposte nelle aule del liceo scientifico, i ragazzi potranno trovare un Incubatore d’ impresa che è anche un’aula moderna tecnologicamente “ Aula 4.0” nato dalla collaborazione di Fondazione Sardegna ed altri enti, dove durante l’anno scolastico incontrano imprenditori ed esperti del territorio, che, con il loro supporto, guidano i nostri alunni verso la realizzazione delle loro idee. Sarà possibile fare gli scienziati per un giorno con le attività proposte nei laboratori di Chimica, Biologia, Fisica. Nell’aula 4.0 e nei laboratori di informatica saranno illustrate la sperimentazione per la classe digitale e le offerte formative aggiuntive per il triennio.

Gli aspiranti iscritti potranno cimentarsi con schede Arduino, microbit, Make Make , i Robot mBot, Mindstorm EV3, droni, stampa 3D ed il fiore all’occhiello, l’umanoide Nao, in grado di interagire con tutti, reduce di grandi successi come la collaborazione col museo MUSA e la NAO Challenge Nazionale. Scoprire i Progetti europei, le esperienze di Erasmus, i gemellaggi elettronici , il progetto ASOC e le competizioni di filosofia, scienze, chimica e matematica e gli Hackathon. Il “Fermi” è anche una scuola inclusiva e che accoglie gli alunni stranieri dei programmi Intercultura e Rotary. Ha fra i suoi docenti un esperto dell’Equipe Formativa Territoriale Regione Sardegna che collabora con supporto e formazione nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale.

Durante l’Open day gli studenti avranno informazioni sulle attività dedicate al mondo delle lingue come le certificazioni di lingua inglese e alle iniziative extracurriculari (teatro, diritto e cittadinanza, educazione alla salute e partecipazione a concorsi).