Nuovi voli Volotea: Alghero-Lione decolla nella summer 2026

Volotea rafforza la propria presenza in Sardegna e punta sul Nord dell’Isola annunciando due nuovi collegamenti internazionali per la summer 2026: Alghero-Lione e Olbia-Siviglia. Le nuove rotte, attive dal 29 maggio a settembre 2026, saranno operate con due frequenze settimanali: lunedì e venerdì da Alghero, martedì e venerdì da Olbia.

I collegamenti, assegnati nell’ambito del bando regionale sulle “nuove rotte”, confermano il ruolo strategico della Sardegna nel network del vettore e l’impegno di Volotea nel migliorare la connettività dell’Isola, con particolare attenzione allo sviluppo dei collegamenti internazionali e alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

Cresce in particolare il peso di Alghero, che nel corso dell’ultimo anno ha visto Volotea operare cinque rotte: tre nazionali (Firenze, Torino e Verona) e due internazionali verso la Francia (Parigi Orly e Bordeaux). Il nuovo collegamento con Lione rafforza ulteriormente il ruolo dello scalo algherese come porta d’accesso internazionale per il nord della Sardegna, creando nuove opportunità per il turismo incoming.

Storico anche il presidio della compagnia su Olbia, dove Volotea è presente dal 2012 e dove nel 2021 ha aperto una delle sue basi operative. Oggi lo scalo Costa Smeralda rappresenta la prima base italiana del vettore per capacità e la terza a livello europeo. Nel 2025 Volotea ha operato da Olbia 27 rotte, mettendo in vendita 1,1 milioni di posti. Un ruolo rafforzato anche dalla continuità territoriale Olbia–Roma Fiumicino e dall’estensione dell’operatività nei mesi invernali verso Venezia, Verona, Torino, Barcellona e, per la prima volta, Parigi Orly.

«In Sardegna non voliamo soltanto: facciamo rete e creiamo valore per il territorio», ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. «I nuovi voli per Siviglia e Lione rappresentano un ulteriore tassello di una strategia coerente che punta a rendere l’Isola sempre più accessibile, valorizzando due scali chiave come Olbia e Alghero e collegandoli a destinazioni di forte attrattività turistica e culturale».

Soddisfazione è stata espressa anche da Silvio Pippobello, amministratore delegato degli aeroporti di Alghero e Olbia: «Volotea si conferma un partner strategico per la crescita del Nord Sardegna. La collaborazione costruita in questi anni ha rafforzato il segmento leisure e la connettività del territorio. I nuovi collegamenti verso Siviglia e Lione rappresentano un ulteriore passo avanti in un percorso condiviso di sviluppo». Pippobello ha inoltre ringraziato la Regione Sardegna per l’attuazione del bando sulle nuove rotte, sottolineando l’obiettivo di proseguire in una crescita sinergica tra Olbia e Alghero nel lungo periodo.

Sul fronte della qualità del servizio, Volotea registra in Sardegna performance elevate. Nel 2025 il Net Promoter Score ha raggiunto quota 55,4 ad Alghero e 53,1 a Olbia, con un tasso di raccomandazione rispettivamente del 92,1% e del 90,7%. Buoni anche i dati operativi: il completion factor si attesta al 99% ad Alghero e al 99,5% a Olbia, mentre l’OTP15 (puntualità entro 15 minuti) raggiunge l’80% sullo scalo olbiese.