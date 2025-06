Nuove case popolari a Carrabuffas, Di Nolfo non invitato e scoppia la polemica

Ieri si è tenuta in città la conferenza stampa di presentazione del progetto riguardante 20 nuove case di edilizia popolare a Carrabuffas ma in molti hanno notato l’assenza dell’unico consigliere regionale del territorio, Valdo Di Nolfo.

È stato lui stesso a intervenire sui social: “Non c’ero semplicemente perché non sono stato né avvisato né invitato”. E ancora: “La situazione che si è verificata è brutta, non era mai capitata prima. Ogni assessore regionale quando è venuto ad Alghero in veste ufficiale mi ha sempre chiamato prima, spesso e volentieri ha condiviso con me diversi aspetti dell’appuntamento da realizzare. Mi auguro sia solo una svista, un errore di cui scusarsi e da superare immediatamente”.

Marco Tedde, esponente di Forza Italia, coglie la palla al balzo per attaccare il centrosinistra: “La conferenza stampa convocata ad Alghero dall’assessore Piu e dal Sindaco Cacciotto per presentare una ipotesi di realizzazione di nuove case popolari con risorse vecchie, è stata caratterizzata dal mancato invito del consigliere regionale del territorio Di Nolfo. Uno sgarbo istituzionale di dimensioni straordinarie, che relega Di Nolfo in un cantuccio. Non che cambi molto, posto che il consigliere è scomparso dai radar politici a far data dalla sua elezione, dimostrando scarso attivismo e risicato protagonismo a favore del territorio. La legge di bilancio regionale approvata con quattro mesi di ritardo lo certifica: Alghero è stata sostanzialmente dimenticata a fronte di milione di risorse stanziati a favore di tanti comuni della Sardegna. Ciò che preoccupa è che quella potenziale sinergia di Piu, Cacciotto e Di Nolfo nell’attuazione di politiche di crescita e valorizzazione del territorio è fallita ancor prima di nascere. E’ evidenze che il procedimento di decadenza della Todde ha “stramato” il Campo Largo e “stremato” una coalizione già debole a Cagliari e “posticcia” ad Alghero” ha dichiarato Tedde.