Nella spiaggia di Maria Pia arrivano gli “Imbecilli Ambientali”

Il WWF ritorna alla carica con la richiesta al Sindaco di Alghero Mario Conoci e al dirigente del settore Ambiente di un’ordinanza comunale contro la plastica monouso nel comune di Alghero. L’ennesima occasione è data all’associazione ambientalista del Panda da un recente fatto rilevato nella spiaggia di Maria Pia di Alghero. «Accade sovente – ha dichiarato Carmelo Spada delegato del WWF Italia per la Sardegna – che l’inciviltà e la scarsità di rispetto dell’ambiente si presenti “plasticamente” sotto gli occhi di tutti materializzandosi nell’uso totalmente improprio della plastica in spiaggia. E’ accaduto nella spiaggia di Maria Pia di Alghero sulle dune e tra i pini.»

«Alcuni incivili non solo hanno banchettato e disseminato sulla sabbia i rifiuti prodotti, ma con maniacale puntiglio hanno infilzato su un pino delle cannucce di plastica, appeso delle lattine e dei bicchieri di plastica L’inciviltà non ha limiti e neppure la “stupidita ambientale”. Il WWF – ha continuato Carmelo Spada delegato per la Sardegna dell’associazione del Panda – rivolge un accorato appello al Sindaco di Alghero e al dirigente del Settore Ambiente affinché venga emanata un’ordinanza che vieti – su tutto il territorio comunale – l’utilizzo della plastica monouso e, al tempo stesso, auspica maggiori controlli nella spiaggia e nella pineta di Maria Pia con l’obiettivo di prevenire e, se il caso, sanzionare i comportamenti scorretti degli “imbecilli ambientali”».