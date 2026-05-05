Karate, la scuola algherese brilla a Oristano: pioggia di medaglie al Trofeo Internazionale

Un weekend di grande sport quello appena trascorso a Oristano, che ha ospitato il prestigioso Trofeo Internazionale di Karate. La manifestazione ha visto una partecipazione di alto profilo, accogliendo rappresentative provenienti dalla Polonia, dalla Germania, dal Lazio e da tutta la Sardegna, impreziosita dalla presenza, in qualità di ospite d’onore, del campione del mondo Stefano Maniscalco.

In questo contesto di caratura internazionale, la società sportiva algherese si è distinta con una performance memorabile, portando sul tatami ben 17 atleti di tutte le età, dagli 8 anni fino alla categoria over 60, e centrando risultati di assoluto rilievo.

Il medagliere degli atleti algheresi vede salire sul gradino più alto del podio Francesco Paddeu, Beatrice Panzalis, Nicola Demaio, Alessandra Terzolo, Davide Annese e Ilenia Porcu, che hanno conquistato l’oro. Le medaglie d’argento sono state invece appannaggio di Marta Monti, Lucia Nurra, Omar Pinna e Antonio Contu, mentre il bronzo è andato a Francesca Ara, Daisy Steinger e Nicole Bilardi.

Oltre ai successi agonistici, la giornata ha confermato la vitalità di un progetto sportivo in costante ascesa, capace di unire l’eccellenza nei risultati alla crescita numerica degli iscritti. Un segnale positivo arriva anche dal forte coinvolgimento delle famiglie, con molti genitori che hanno scelto di frequentare corsi specifici per diventare accompagnatori e presidenti di giuria, integrandosi attivamente nella passione sportiva dei propri figli.

Archiviato il successo di Oristano, per la compagine algherese è già tempo di guardare al prossimo obiettivo. Il primo semestre del 2026 si chiuderà infatti con un appuntamento cruciale: il campionato regionale Csen, in programma il 7 giugno a Uri, gara che sarà valevole per le qualificazioni ai campionati nazionali.