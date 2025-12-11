Mobilità e sviluppo: ad Alghero l’incontro sul nuovo piano regionale dei trasporti

Pianificare la mobilità sarda, partendo dai territori e dalla partecipazione con una visione strategica che coinvolga tutte le realtà guardando al futuro: è questo l’obiettivo del Piano regionale dei trasporti di cui si è discusso ieri, mercoledì 10 dicembre, ad Alghero. L’incontro, fortemente voluto dal presidente della Commissione Emiliano Piras e dall’Assessore comunale all’Urbanistica di Alghero Roberto Corbia, ha aperto le porte al pubblico invitando al confronto cittadini, enti, associazioni e aziende. In rappresentanza della Regione Sardegna sono intervenuti in collegamento l’Assessora regionale ai trasporti Barbara Manca, il capo di gabinetto dell’Assessorato ai trasporti Francesco Sechi e il consigliere regionale del territorio Valdo Di Nolfo.

Il nuovo Piano Regionale dei Trasporti rappresenta il primo aggiornamento organico dopo oltre trent’anni e introduce una visione strategica moderna dell’intera mobilità sarda, orientata all’integrazione sistemica, al miglioramento dei servizi e alla connessione più efficace tra territori interni e principali poli infrastrutturali.

«Questo appuntamento rappresenta un momento di grande importanza – commenta l’onorevole Valdo Di Nolfo- perché permette di affrontare il tema della mobilità con tutti gli attori coinvolti: da sempre mettiamo la partecipazione al centro del nostro agire politico e ritengo sia fondamentale costruire tutti insieme la visione strategica di Alghero per il futuro. Non solo istituzioni ma anche aziende, enti, cittadine e cittadini fino al 22 dicembre potranno presentare osservazioni e proposte sul Piano che è attualmente in consultazione pubblica. È fondamentale che il territorio partecipi attivamente. Questa è la fase in cui la voce delle comunità può incidere davvero, dando il contributo per migliorare un documento che guiderà le scelte dei prossimi anni».

La posizione strategica di Alghero richiede collegamenti moderni e affidabili: «La nuova città metropolitana ci permette di fare una riflessione ampia sul ruolo che questo territorio ha e deve avere per il nord ovest dell’isola: il Piano Regionale dei trasporti guarda al 2040 e impone un lavoro sinergico da parte di tutti. È impossibile pensare che ad oggi Alghero sia l’unico aeroporto in Sardegna che non ha collegamento su ferro e bisogna valorizzare il ruolo dei due porti e dell’approdo consolidando finalmente la sua posizione nel sistema diportistico e nel mercato crocieristico».

Un tema importante è quello del trasporto pubblico locale «per cui è importante l’apertura, secondo il PRS, agli enti di gestione territoriale di area vasta come l’ATP che può e deve garantire collegamenti efficienti e continui per semplificare la vita di tutte e tutti» spiega l’onorevole.

In chiusura il consigliere Di Nolfo sottolinea l’importanza del contributo che Alghero e il nord ovest possono dare allo sviluppo dell’intera isola: «Alghero e tutto il territorio possono essere protagonisti di una crescita e di un cambiamento decisivo: la mobilità è ciò che permette alle imprese di programmare, ai lavoratori di muoversi, ai territori di restare competitivi. Lavorare insieme al Piano regionale dei trasporti significa costruire insieme un futuro dove il potenziale di Alghero e del suo territorio possa esprimersi al meglio, rafforzando la mobilità, tenendo conto delle esigenze della comunità fornendo servizi efficienti e migliore qualità della vita».