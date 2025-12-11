Mercato del Primo Pescato, Forza Italia accusa la Giunta: “Ritardi inaccettabili”

Il Mercato del Primo Pescato di Alghero è fermo, e la sua prolungata chiusura sta sollevando un’aspra polemica politica. I consiglieri comunali di Forza Italia hanno duramente attaccato l’attuale Amministrazione, definendo l’attuale situazione una “ferita profonda per Alghero” e denunciando la superficialità nella gestione di una struttura fondamentale per la marineria locale. Il mercato, situato sulla Banchina Millelire, è chiuso da diverse settimane per interventi di manutenzione. Tuttavia, la riapertura, annunciata e più volte rinviata, non ha ancora una data certa, creando forte disagio tra le aziende di pesca.

“Oggi tutto questo viene svilito da una gestione che appare incapace persino di garantire la riapertura puntuale dopo modesti interventi di manutenzione,” si legge nella nota del gruppo consiliare azzurro. La critica si concentra sull’impatto economico, specialmente in vista delle festività. “Una situazione che colpisce duramente le famiglie dei pescatori, soprattutto nel periodo natalizio, quando la vendita del pescato locale rappresenta un elemento essenziale di reddito.”

Forza Italia, ricordando di aver concepito e portato a termine l’opera nel 2008 con un investimento di circa 1,5 milioni di euro, sottolinea la visione originale del progetto: non solo un luogo funzionale, ma un “presidio fondamentale” capace di unire economia, tradizione e vita cittadina. Il comunicato ricorda che la struttura fu pensata per ospitare circa 78 aziende di pesca in oltre 570 metri quadri di spazi moderni, completi di celle frigorifere e macchinari per il ghiaccio, con ampie aree esterne per sbarco e manutenzione.

“È inaccettabile che una struttura così importante, nata con una visione di sviluppo, di tutela delle tradizioni e di sostegno concreto alla marineria, venga oggi trattata con superficialità e improvvisazione,” incalza l’opposizione. I membri del Gruppo consiliare di Forza Italia chiedono un cambio di passo immediato, esigendo “risposte immediate, tempi certi” per la riapertura. “Il mercato del primo pescato merita rispetto, perché rappresenta il lavoro dei pescatori, la storia della città e un patrimonio vivo che non può essere sacrificato sull’altare della disorganizzazione.”