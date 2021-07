Medaglia d’Oro per il Cannonau Selezione della Cantina Santa Maria La Palma

Un’ottima notizia per le produzioni enologiche di Alghero e della Sardegna: il Cannonau di Sardegna DOC Selezione 2018 della Cantina Santa Maria La Palma ha ricevuto una medaglia d’oro nel prestigioso concorso enologico Grenaches Du Monde, svoltosi a settembre nella regione del Languedoc, in Francia. Il Grenaches du Monde è un’importante manifestazione internazionale dedicata ai vini da vitigno Grenache, la famiglia a cui appartiene il Cannonau. Ogni anno partecipano a questo concorso vini provenienti da tutto il mondo. Due anni fa questo evento è stato ospitato proprio in Sardegna, ad Alghero.

La Cantina Santa Maria La Palma ha ricevuto il premio più ambito, la Medaglia d’Oro, con un vino speciale: il Cannonau di Sardegna DOC Selezione, realizzato da una selezione di uve coltivate nei terreni di Alghero, su terreni calcarei ricchi di sabbia e argille ferrose, che assicurano la migliore maturazione. I grappoli vengono vendemmiati a mano, per garantire una ricerca attenta delle uve migliori. Il vino, dopo una sapiente vinificazione, completa la sua maturazione in barriques di Allier.

L’affinamento conclusivo in bottiglia successivamente esalta le sue pregiate caratteristiche. Il vino si è distinto per il suo profumo, colore rubino, sapore vellutato, morbido, con evidenti note di legno pregiato. La Cantina Santa Maria La Palma esprime grande soddisfazione per questo ambito premio, frutto del lavoro attento dei suoi 300 soci, seguiti dall’azienda e dal suo staff di tecnici ed esperti. Un premio che la Cantina vuole dedicare ad Alghero, alla Sardegna, in un momento così particolare.