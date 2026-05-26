Triathlon: giovedì la presentazione della World Championship Series 2026

I riflettori dello sport internazionale tornano ad accendersi sulla Sardegna. Giovedì 28 maggio, alle ore 12:00, la Sala del Sindaco del Comune di Alghero, in Piazza Porta Terra, ospiterà la conferenza stampa di presentazione della World Triathlon Championship Series Alghero 2026. La prestigiosa tappa italiana del massimo circuito mondiale della multidisciplina entrerà nel vivo sabato 30 maggio, segnando il grande ritorno dell’élite del triathlon nella Riviera del Corallo.

L’evento vedrà la partecipazione di cento tra i migliori atleti al mondo, in rappresentanza di 28 nazioni, pronti a darsi battaglia sulla classica e spettacolare distanza olimpica. I partecipanti si sfideranno in un percorso di pura resistenza che prevede 1.500 metri di nuoto, 40 chilometri di ciclismo e i conclusivi 10 chilometri di corsa.

Alla presentazione ufficiale di giovedì interverranno il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, e il presidente della Federazione Italiana Triathlon, Riccardo Giubilei. Accanto a loro ci saranno Caterina Vacchi, nella doppia veste di Executive Board Member di World Triathlon e vicepresidente FITRI, e Graziano Porcu, presidente della Fondazione Alghero.

L’evento, organizzato direttamente dalla Federazione Italiana Triathlon, è il risultato di una forte sinergia istituzionale che vede collaborare il Ministero per lo Sport e i Giovani, la Regione Autonoma della Sardegna, il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero. La tappa sarda si inserisce inoltre nel più ampio progetto “Triathlon Experience”, promosso e finanziato dal Ministero del Turismo, nato con l’obiettivo strategico di valorizzare e promuovere le bellezze del territorio italiano attraverso la cassa di risonanza dei grandi eventi sportivi internazionali.