Quando lo sport abbatte i confini: la spedizione umanitaria Sardegna-Senegal conquista i giovani algheresi

La spedizione umanitaria promossa dal Progetto AlbatroSS tra Sardegna e Senegal ha coinvolto gli studenti in un incontro dedicato alle classi seconde dell’Istituto Roth, turistico e sportivo.

Il documentario Sardinia–Dakar, realizzato durante la spedizione è stato proiettato ieri nella sala conferenze del Quarter, con grande partecipazione al dibattito che si è svolto al termine. Alla presenza del presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu, degli assessori Maria Grazia Salaris e Enrico Daga l’evento è stato presentato da Manolo Cattari, presidente del Progetto AlbatroSS, e da Danilo Russu presidente della Federazione Italiana Nuoto Sardegna, che hanno condiviso con gli studenti riflessioni sul valore dello sport come strumento di inclusione, cooperazione internazionale e crescita culturale.

Attraverso il racconto del viaggio – fatto di attraversamenti, incontri con comunità locali, esperienze nel mondo della disabilità e azioni di cooperazione internazionale – gli studenti hanno potuto osservare realtà profondamente diverse, riflettendo sul significato di inclusione, solidarietà e partecipazione nei differenti contesti sociali e culturali.

Alla proiezione è seguito un partecipato dibattito sul tema della transculturalità, durante il quale ragazze e ragazzi hanno posto domande e condiviso considerazioni sulle differenze culturali, sugli stereotipi e sull’importanza del confronto tra comunità differenti. L’iniziativa ha trasformato il racconto di una spedizione umanitaria in un’occasione educativa concreta, capace di stimolare nei più giovani uno sguardo più aperto verso il mondo e verso il valore dell’incontro con l’altro.