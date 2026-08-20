Manganello telescopico nella portiera dell’auto: denunciato al porto di Porto Torres

Nel corso dei controlli di sicurezza effettuati presso il varco portuale di Ponente a Porto Torres, gli agenti del Posto di Polizia di Stato sono intervenuti in seguito al rinvenimento di uno sfollagente telescopico all’interno di un’autovettura.

L’oggetto è stato individuato dalle Guardie Particolari Giurate durante le verifiche di routine, alloggiato nella tasca dello sportello dal lato conducente. Giunti sul posto, i poliziotti hanno identificato l’automobilista, un uomo di circa 37 anni residente in Piemonte, e hanno avviato gli accertamenti.

Il dispositivo, della lunghezza di circa 20 centimetri da chiuso e in grado di estendersi fino a 53 centimetri, è stato posto sotto sequestro. Non avendo fornito una valida giustificazione per il possesso e il trasporto del manganello, il conducente è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività periodiche di prevenzione e vigilanza garantite presso lo scalo marittimo turritano, finalizzate a tutelare l’incolumità dei passeggeri e del personale in servizio.