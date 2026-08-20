Poesia, narrativa e territorio: le voci di Lendini, Soggiu e Visconti protagoniste ad Alghero

Lunedì 24 agosto alle ore 20,00 penultimo appuntamento delle “Letture d’estate a Villa Edera”, presentazione degli autori Nemapress con la direzione artistica di Neria De Giovanni. La Rassegna è organizzata dalla Associazione Salpare con la FIDAPA sez. di Alghero e la Rete delle Donne, in collaborazione con E.S.I. Editori Sardi indipendenti e dell’Associazione Orion. Aprirà e chiuderà la serata Elisa Ceravola con il suo flauto traverso.

Margherita Lendini, Ambrosia, mirra e Mefistofele, poesie. Il libro è diviso in due parti perché racchiude “L’essenza di margherita” la prima silloge poetica, con relativa Prefazione di Raffaele Sari Bozzolo e la nuova raccolta. Mentre nella prima parte una grande importanza e preminenza è data al mondo interiore, al rapporto affettivo, al contatto con una natura e un paesaggio riconoscibili nel vissuto della poeta, nella seconda parte pur essendo centrale il mondo affettivo e spesso familiare, esso si allarga ed abbraccia tematiche più sociali ed universali.

Un felice esordio quello di Denise Soggiu, La bocca piena di bugie, romanzo. E’ una storia di amore e di tradimenti, di innamoramento fulminante e di lenta ma inesorabile delusione. Nella vicenda trova posto anche il classico triangolo amoroso. Ma il romanzo è molto di più: seguendo questa storia, il lettore potrà scoprire i luoghi splendidi che hanno visto la storia amorosa dei protagonisti, paesaggi meravigliosi tra il mare della Sardegna e il suo interno, alla scoperta della millenaria cultura sarda, complice anche l’enogastronomia delle sue tradizioni.

L’evento si conclude con le poesie di Viviana Visconti L’effimero e l’eterno. La stagione preferita per queste riflessioni poetiche sembra essere l’autunno, molte liriche sono infatti dedicate al mese di settembre, all’arrivo dei primi freddi, al paesaggio equinoziale, ma la descrizione temporale e paesaggistica non è mai fine a se stessa accompagnando invece una riflessione esistenziale. Come richiamo squisitamente autobiografico, è il paesaggio marino tra scogliere e sabbia, dove la poeta abita per i lunghi mesi estivi davanti a Capo Caccia nel mare di Alghero.

Neria De Giovanni, come sempre, coordina gli interventi degli scrittori. In conclusione brindisi con l’Autore offerto da Villa Edera. Ingresso libro e gratuito. Gradita prenotazione a: [email protected] o cell. 320-3462657