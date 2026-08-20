I Maestri del Coltello Sardo ad Alghero: una serata tra artigianato, tradizione e gusto

Una serata dedicata a una delle espressioni più affascinanti dell’artigianato della Sardegna, per incontrare i maestri che ancora oggi custodiscono, interpretano e fanno evolvere una tradizione antica. Sabato 22 agosto 2026, dalle 18.00 alle 24.00, il Rooftop Bar dell’Hotel La Margherita di Alghero ospiterà “I Maestri del Coltello Sardo”, evento organizzato dalla Corporazione Sarda Coltellinai insieme alla Cantina Santa Maria La Palma.

Protagonista della serata sarà il coltello artigianale sardo, nato storicamente come utensile legato alla vita quotidiana e al lavoro e diventato nel tempo un oggetto apprezzato in tutto il mondo anche per il suo valore artistico e collezionistico.

La Corporazione Sarda Coltellinai, nata nel 2015 a Nuoro con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il coltello artigianale sardo e la sua antica tradizione, porterà ad Alghero le creazioni dei propri maestri per una prestigiosa esposizione aperta a tutti.

Ogni coltello è il risultato di competenze, manualità e ricerca: dalla scelta e lavorazione dei materiali alla costruzione della lama e del manico, fino alle forme e ai dettagli che rendono ogni creazione unica. Opere che conservano un legame profondo con la tradizione ma che, attraverso la sensibilità e lo stile di ogni artigiano, diventano anche espressione contemporanea del saper fare sardo.

Durante la serata sarà possibile incontrare direttamente i maestri coltellinai, ammirare le loro opere e conoscere più da vicino tecniche, materiali e storie che si nascondono dietro una delle produzioni artigianali più caratteristiche dell’Isola.

A fare da cornice all’esposizione sarà la terrazza panoramica dell’Hotel La Margherita, con la sua vista sul centro storico di Alghero, sul mare e su Capo Caccia. Dalle 18.00 alle 24.00 la mostra sarà accompagnata da un aperitivo con i vini della Cantina Santa Maria La Palma, creando un incontro tra diverse eccellenze della Sardegna.

Da una parte il lavoro dei maestri coltellinai, dall’altra quello dei viticoltori: due mondi apparentemente distanti ma accomunati dalla capacità di custodire conoscenze, lavorare con attenzione la materia e trasformarla in qualcosa capace di rappresentare un territorio.

“I Maestri del Coltello Sardo” vuole così essere non soltanto una mostra, ma un’occasione per raccontare e valorizzare l’artigianato sardo di qualità, mettendo il pubblico a diretto contatto con gli artigiani e con una tradizione che continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità.

L’evento è a ingresso libero e rappresenta un invito rivolto ad algheresi e visitatori a scoprire una delle espressioni più autentiche della cultura materiale della Sardegna, in una serata tra artigianato, vino e uno dei panorami più suggestivi della città.