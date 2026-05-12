L’Università di Sassari accoglie nove studenti palestinesi
Sono 4 ragazze e 5 ragazzi che verranno accolti all’aeroporto Riviera del Corallo dal Rettore, Gavino Mariotti
Atterreranno questa sera (12 maggio) ad Alghero, con l’ultimo volo da Roma, 9 studenti palestinesi che frequenteranno l’Università degli Studi di Sassari grazie alle borse di studio stanziate dall’Ateneo, dall’ERSU- Ente Regionale per il Diritto allo Studio e dalla Regione Sardegna.
Sono 4 ragazze e 5 ragazzi che verranno accolti all’aeroporto Riviera del Corallo dal Rettore, Gavino Mariotti.
Mercoledì 13 maggio alle 11:00 nell’aula magna di piazza Università, nel corso di una conferenza stampa, verranno date tutte le informazioni relative a questo trasferimento che può contare anche sull’iniziativa “Students Beyond Borders-Progetto Fiori dai Cannoni”, oltre che sulle istituzioni del territorio.
Alla conferenza stampa interverranno gli studenti palestinesi, il Rettore dell’Università di Sassari, la responsabile dell’Ufficio Orientamento e Servizi agli Studenti dell’Università di Sassari, Vanna Meloni, un rappresentante dell’ERSU e Federica Calbini del coordinamento Regione Sardegna per Gaza “Students Beyond Borders-Progetto Fiori dai Cannoni”.