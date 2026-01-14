Longevità e società di domani: i Lions della Sardegna si confrontano a Sassari

Venerdì 16 gennaio 2026, a partire dalle ore 15.30, l’Aula Magna dell’Università di Sassari ospiterà il convegno Longevità: un ruolo nuovo nella società di domani. Il fenomeno delle Blue Zones: dalla ricerca dei dati alle implicazioni socio culturali. Economia e prospettive future, dedicato allo studio del fenomeno delle Blue Zones e alle implicazioni scientifiche, sociali, culturali ed economiche dell’invecchiamento attivo. L’iniziativa, nata di concerto tra i club di Alghero, Arzachena-Costa Smeralda, Calangianus, Castelsardo Ittiri, Florinas, Goceano, La Maddalena-Caprera, Olbia, Ozieri Porto Torres, San Teodoro, Sassari Host e Tempio Pausania, si inserisce nel Tema di Studio Nazionale Lions 2025–2026 e rappresenta un importante momento di confronto multidisciplinare su uno dei temi più rilevanti per il futuro delle comunità: la longevità come risorsa e sfida per la società contemporanea.

Il convegno esplorerà i fattori che contribuiscono a un invecchiamento attivo e di successo, analizzando il crescente numero di centenari e grandi anziani in Sardegna, territorio riconosciuto a livello internazionale come Blue Zone anche dagli ultimissimi studi che ne approvano il valore scientifico. Attraverso il contributo di esperti in ambito medico, nutrizionale, genetico, sociologico e delle politiche sociali, verranno approfonditi dati scientifici, modelli culturali e strategie di prevenzione e inclusione.

Particolare rilievo assume il coinvolgimento diretto dei rappresentanti dei territori sardi delle Blue Zones, a testimonianza di un progetto condiviso tra ricerca, istituzioni e comunità locali. Tra i relatori figurano il prof. Giovanni Pes, riferimento internazionale negli studi sulla longevità, che illustrerà il rapporto tra genetica e stili di vita; il dott. Vittorio Romerio, con dati e testimonianze sui centenari sardi; il prof. Antonio Farris, che analizzerà la dieta tradizionale e il pane con lievito madre come modello di invecchiamento di successo; il prof. Roberto Pili, con un intervento sull’epigenetica e il Codice P.E.R.D.A.S.; il dott. Antonio Nieddu, specialista in geriatria, che affronterà i principali fattori di rischio dell’età avanzata; e l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Sassari, dott.ssa Lalla Careddu con un focus sul tema della socialità per gli anziani.

Il programma prevede l’apertura del convegno con la proiezione del cortometraggio documentario Il Club dei Centenari del regista Pietro Mereu un dibattito finale aperto al pubblico. Il convegno intende contribuire alla costruzione di una visione nuova della longevità, fondata su sostenibilità, partecipazione, benessere e valorizzazione del ruolo attivo degli anziani nella società di domani. L’evento è aperto alla cittadinanza.