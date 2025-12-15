Lavori rete idrica: riorganizzazione viabilità in via Don Minzoni

Ad Alghero, proseguono i lavori di efficientamento della rete idrica in Via Don Minzoni, a cura di Abbanoa. L’intervento riguarda il rifacimento delle nuove condotte nell’intero tratto compreso tra le rotatorie di Via Liguria e di Via Lido e Castelsardo. Nonostante le difficoltà operative causate dalle vecchie tubature e dall’interferenza con altre reti, Abbanoa sta accelerando le operazioni nel quartiere della Pietraia per “liberare” al più presto Via Don Minzoni. Il tema è stato discusso in incontri tra l’Assessore Raimondo Cacciotto e le ditte esecutrici per monitorare la situazione e rispondere alle esigenze di residenti e commercianti della zona.

A seguito dello stato di avanzamento, è stata emessa una nuova ordinanza dirigenziale che revoca la precedente di ottobre e riordina la disciplina della circolazione stradale con relativa segnaletica, valida fino alla conclusione dei lavori. In Via Don Minzoni, nel tratto tra Via Napoli e Via Carbonia, la carreggiata è ridotta a una sola corsia di marcia, percorribile unicamente in direzione dal centro città (da Via Galilei) verso la periferia (Viale Burruni). In Via Oristano, tra Viale Sardegna e Via Don Minzoni, è sospeso il senso unico di circolazione; qui è consentito il solo “traffico locale” in ambedue i sensi di marcia per veicoli di polizia, soccorso ed emergenza, oltre che per i mezzi in ingresso-uscita dagli accessi carrabili o in sosta. Inoltre, in Via Don Minzoni, nel tratto compreso tra Via Malta e Via Carbonia, è stato istituito il divieto di transito per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e per gli autobus, limitatamente alla corsia con direzione da Via Malta verso Via Carbonia. Tutti i mezzi pesanti e gli autobus, sia in entrata che in uscita dal quartiere, con provenienza da nord o dal centro città, sono obbligati a rispettare tali nuove disposizioni.

Contemporaneamente, si definisce la situazione anche a Fertilia, dove analoghi lavori sulla rete idrica sono in fase di conclusione. Come da programma, sono iniziati oggi i ripristini del manto stradale per completare il cantiere di posa delle condotte idriche avviato a marzo. Sono stati sostituiti quasi due chilometri di condotte, in precedenza sottodimensionate e realizzate con materiali obsoleti, con un notevole beneficio sulla qualità del servizio. Il ripristino dell’asfalto, in linea con il cronoprogramma, era stato posticipato di alcuni giorni a causa delle forti piogge. Per tutta la settimana saranno effettuati i ripristini asfaltati in Lungomare Rovigno, Via Fiume, Via Orsera, Via Pola e Via Trieste. L’intervento completato ha permesso di rinnovare quasi la totalità della rete idrica della frazione.