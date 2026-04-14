La resa della Catalana è un colpo durissimo»: Di Nolfo scende in campo per il baseball algherese

Il consigliere regionale Valdo Di Nolfo interviene sulla decisione della Catalana Baseball & Softball di rinunciare all’attività agonistica e affida a una lettera aperta indirizzata al presidente della Federazione Italiana Baseball e Softball una richiesta di chiarimento e di assunzione di responsabilità. «La decisione della Catalana rappresenta un colpo durissimo per Alghero e per tutto il movimento sportivo sardo – scrive Di Nolfo –. Quando una società storica è costretta a fermarsi, non si può far finta che sia una vicenda ordinaria.»

Nel testo, il consigliere regionale richiama il valore sportivo, educativo e sociale del baseball algherese, sottolineando come la Catalana rappresenti «un presidio fondamentale per la crescita di intere generazioni».

Di Nolfo punta inoltre l’attenzione sul ruolo della Federazione, chiedendo risposte chiare al presidente Marco Mazzieri su quanto accaduto: «Oggi è legittimo chiedersi se quanto sta accadendo ad Alghero sia davvero solo il risultato di una vicenda amministrativa o se, ancora una volta, il nostro territorio stia pagando un prezzo che non merita».

Nella lettera viene anche ricordato il precedente legato al tentativo di sottrarre alla Sardegna il Torneo delle Regioni, poi rientrato, a testimonianza di un rapporto con il movimento sardo che – secondo il consigliere – merita attenzione e rispetto.

«Servono risposte e serve un confronto serio e immediato – conclude Di Nolfo – per evitare che si disperda un patrimonio costruito in oltre cinquant’anni di storia».