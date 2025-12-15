La Magia del Natale a Sant’Agostino: un calendario ricco di eventi

La “Fiaba del Natale a Sant’Agostino” entra nel vivo con un calendario ricco di appuntamenti. Il quartiere ha già dimostrato grande entusiasmo, come evidenziato dal successo di partecipazione ottenuto venerdì sera durante la cerimonia di accensione dell’albero di Natale e del presepe. L’obiettivo del Centro Commerciale Naturale (CCN) Sant’Agostino è proprio questo: vedere il quartiere risplendere e immergersi completamente nell’atmosfera natalizia.

L’avvio delle feste, curato dal CCN, è stato davvero speciale nel popoloso quartiere. L’albero di Natale, posizionato sul marciapiede del Bar-Caffè Marco Polo, e la rappresentazione della Natività, posta in una nicchia suggestiva, hanno illuminato e riscaldato ancor più un quartiere già splendidamente addobbato a festa. L’atmosfera è stata resa ancor più magica dalla Musica dai Balconi e dalle coreografiche bolle di sapone. La presidente del CCN Sant’Agostino, Nichy Gesu, ha colto l’occasione per ringraziare tutti i presenti e i rappresentanti delle istituzioni.

L’atmosfera del Natale a Sant’Agostino si respira ormai da novembre, grazie alle prime installazioni di luminarie, ma in questi primi giorni di dicembre è entrata nel suo clou. I primi appuntamenti, come “Nadal in Folk a Sant’Agustì”, curato dall’Associazione Culturale Gruppo “Folk Sant Miquel Alghero” (con mostra fotografica, visita guidata e ballo finale in piazza), e la “Musica dai Balconi” (evento di tradizioni che allietano l’animo, curato da Romano Marcias con la musica de “I Soliti Ignoti”), hanno dato il via a un programma spalmato per tutte le feste.

Da domani, 16 dicembre, e fino a sabato 20, la chiesetta di Sant’Agostino ospiterà la mostra con visita guidata delle opere di Andrea Cocco, dal titolo “Dipingo e conosco Gesù”. Giovedì 18 dicembre, dalle ore 17:00, si procederà all’accensione dell’Albero di Natale in Largo Guillot, che quest’anno sarà dedicato al piccolo Tommy. A seguire, ci sarà “La magia del Natale a Sant’Agostino”, un evento in collaborazione con Alghero Family, a cura del Villaggio di Natale e con Ichnu Gioco Spettacolo Sport e Tricirco, che offriranno spettacoli, giochi e balli per i bambini. Venerdì 19 dicembre, alle 17:30, il quartiere si animerà ancora di più con il concerto itinerante della Banda Musicale “A.Dalerci”, che partirà dal Veneto Caffè in Via XX Settembre e percorrerà numerose vie, portando musica e allegria.

La settimana di appuntamenti si chiuderà sabato 20 dicembre, dalle 19:30, con la Castagnata nel sagrato della parrocchia del SS Nome di Gesù, il cui ricavato sarà devoluto interamente per il restauro della parrocchia stessa. Intanto, per tutta la giornata di sabato 20 (mattina e pomeriggio), sarà presente anche il Gazebo “Caritas Parrocchiale”, un punto di raccolta di beni e alimenti essenziali per le famiglie bisognose del quartiere.