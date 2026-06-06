JazzAlguer, alle Tenute Sella & Mosca il tributo di Laura J. Marras a Joe Henderson

Prosegue il cammino della nona edizione di JazzAlguer. Venerdì 13 giugno, alle ore 19, le Tenute Sella & Mosca ospiteranno il sesto appuntamento della rassegna con il concerto della sassofonista sarda Laura J. Marras, protagonista del progetto Serenity, un raffinato omaggio a Joe Henderson, tra le figure più influenti del sax tenore e della composizione jazz del Novecento.

Il titolo del concerto prende spunto da uno dei brani più celebri e spirituali del musicista americano e racchiude l’essenza di un progetto che va oltre la semplice celebrazione. Laura J. Marras propone infatti una rilettura personale dell’universo musicale di Henderson, esplorando il delicato equilibrio tra rigore compositivo e libertà improvvisativa.

Il repertorio attraversa le diverse stagioni artistiche del sassofonista statunitense, dai capolavori dell’epoca Blue Note fino alle produzioni della maturità, mettendo in luce la complessità armonica e la ricchezza melodica che hanno reso unico il suo linguaggio. Con un fraseggio elegante e una sonorità contemporanea, Marras restituisce al pubblico il lirismo, l’energia ritmica e la profondità espressiva che caratterizzano l’opera di Henderson.

Serenity rappresenta così un viaggio nel jazz moderno e nelle sue evoluzioni, attraverso lo sguardo di un’artista capace di dialogare con la tradizione mantenendo una forte identità contemporanea.

Il costo del biglietto è di 10 euro. I ticket sono disponibili online su Mailticket Italia. Per informazioni e prenotazioni: +39 375 8732735 – [email protected].

La direzione artistica della rassegna è affidata a Massimo Russino.

La nona edizione di JazzAlguer è promossa dall’associazione culturale Bayou Club Events con il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e della Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del bando Salude & Trigu, con il patrocinio del Comune di Alghero.