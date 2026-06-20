Incendio nella sala macchine: notte di terrore sul traghetto Porto Torres-Genova

Momenti di grande apprensione nelle acque del Mediterraneo per i passeggeri del traghetto Gnv “Azzurra”, salpato ieri sera dallo scalo turritano e diretto in Liguria. Un principio di incendio, localizzato nel cuore dei sistemi di propulsione dell’imbarcazione, ha fatto scattare i protocolli di emergenza mentre il mezzo si trovava in pieno mare aperto, non lontano dalle coste corse.

La macchina della sicurezza di bordo si è attivata immediatamente: i viaggiatori sono stati fatti evacuare dalle cabine e radunati all’aperto nei punti di raccolta, muniti di salvagente, pronti a un’eventuale evacuazione dello scafo. Fortunatamente il tempestivo intervento del personale di bordo ha permesso di circoscrivere e spegnere il rogo in breve tempo, evitando conseguenze per le persone. Non si registrano infatti intossicati o feriti.

Al momento il traghetto si trova in avaria e immobile al largo: le autorità francesi, subentrate nella gestione delle operazioni in quanto l’incidente è avvenuto nelle loro acque territoriali, stanno organizzando il rimorchio della nave verso il porto più vicino in Corsica. Le sale operative d’Oltralpe rimangono in costante collegamento con la Guardia Costiera italiana per monitorare l’evoluzione della situazione.