Il sindaco Cacciotto all’open day vaccinale di Alghero

La campagna di vaccinazione antinfluenzale della ASL di Sassari prosegue con successo nel nord ovest della Sardegna, inaugurando il primo Open day della stagione autunnale. Un testimonial d’eccezione ha voluto dare il buon esempio: il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, si è sottoposto questa mattina alla somministrazione del vaccino antinfluenzale, lanciando un forte appello alla popolazione. Cacciotto ha sottolineato che vaccinarsi è “un gesto di grande responsabilità e un gesto di attenzione per noi stessi e per le persone che ci stanno vicine e per la comunità tutta,” aggiungendo che “la salute è un bene collettivo di cui dobbiamo prenderci cura, in particolare garantendo le condizioni di sicurezza e serenità dei più fragili”.

Questa iniziativa, che vede gli amministratori locali farsi testimonial straordinari, ha l’intento di rafforzare il messaggio di prevenzione e responsabilità, fondamentale per proteggere la popolazione più fragile, in particolare anziani e persone con patologie croniche. La staffetta continuerà nei prossimi giorni nel Comune di Ozieri con l’assessora ai Servizi sociali, Margherita Molinu.

Si ricorda che la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente a tutte le persone che corrono il maggior rischio di complicanze. Durante l’intera campagna, i servizi vaccinali non offriranno solo l’antinfluenzale, ma anche le vaccinazioni anti Covid-19, anti pneumococco e anti herpes zoster. Per vaccinarsi, i cittadini possono recarsi in uno dei nove Ambulatori vaccinali della ASL di Sassari, diffusi sul territorio. In alternativa, è possibile rivolgersi al proprio Medico di medicina generale o Pediatra di libera scelta che ha aderito alla campagna, o in assenza di questi, ai medici degli Ascot. Per prenotare la vaccinazione presso gli ambulatori ASL è sufficiente contattare il numero verde 800334466, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle 18.00.