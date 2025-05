Il Governo impugna la legge regionale sulla sanità

“Il Governo impugna una legge regionale pienamente vigente, già in fase di attuazione. La sanità sarda ha bisogno di un cambio di passo e noi andremo convintamente avanti in questa direzione”. Lo annuncia la presidente della Regione, Alessandra Todde, appena appresa la notizia dell’impugnazione da parte del Governo della Legge regionale 8 del 2025, approvata a marzo dal Consiglio regionale, che interviene sull’assetto organizzativo e istituzionale del sistema sanitario isolano.

“L’impugnazione da parte del Governo, che noi consideriamo totalmente ingiusta – afferma la presidente – si basa su due pareri completamente discordanti: il primo di carattere tecnico, in cui si inseriscono commenti favorevoli e il riconoscimento esplicito che il commissariamento è legittimo, e il secondo, arrivato successivamente e di carattere politico, in cui si annuncia una contrarietà al provvedimento. Come sempre abbiamo fatto in questi mesi di governo della Sardegna, continueremo a difendere le prerogative della Regione e della nostra autonomia in tutte le sedi opportune”.