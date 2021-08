Il Circolo Musicale Laborintus presenta a Villa Mosca il concerto dei Fantafolk

Venerdì 20 agosto alle ore 20 nella terrazza panoramica sullo splendido mare di Alghero della Villa Mosca Charming House, con entrata da via Gramsci 17, un nuovo e originale evento musicale organizzato dal Circolo Musicale Laborintus che, dopo aver riscosso grandi successi con i concerti proposti quest’estate in città, inserendo nella propria programmazione gruppi dalla storia importante come i Tazenda, i Cordas et Cannas e privilegiando come sempre nella propria rassegna “Un concetto, un’Idea” le nuove produzioni di qualità, presenta in questa occasione il duo “Fantafolk” a continuazione del percorso di valorizzazione dell’identità culturale sarda raccontata in musica.

Andrea Pisu alle launeddas e Vanni Masala all’organetto, sono due riconosciuti maestri di questi strumenti, apprezzati per le loro capacità virtuosistiche e la piena padronanza del repertorio tradizionale che riescono a elaborare e fondere con altre sonorità sviluppando una musica indipendente senza vincoli di genere.

Come sempre l’attenzione dell’Associazione si caratterizza anche nella scelta degli spazi che questa volta è ricaduta sulla prestigiosa dimora storica del villino Mosca con le sue evocative atmosfere liberty. Sarà un concerto con aperitivo al tramonto per trascorrere insieme una serata piacevole all’insegna delle musiche della tradizione della Sardegna alla quale si potrà partecipare liberamente nel rispetto delle norme sanitarie. Per info 349 8024 059.