I vigili del fuoco donano uova di Pasqua ai bimbi ricoverati in ospedale a Sassari

Ieri i piccoli pazienti dell’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari hanno ricevuto una sorpresa davvero fuori dal comune: i vigili del fuoco, in collaborazione con l’associazione Gianni Fresu di Porto Torres che ha organizzato l’evento, hanno consegnato le uova di Pasqua ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria al Materno Infantile e di Neuropsichiatria Infantile alla stecca bianca.

Grazie all’intervento del reparto Saf (Speleo Alpino Fluviale) e alla gru autoscala, i vigili del fuoco mascherati da supereroi della DC Comics e della Marvel, Batman e Superman, si sono calati dalle finestre della biblioteca della Pediatria, diretta dal dottor Gianfranco Meloni, portando sacchi colmi di uova preparate dall’associazione “Gianni Fresu”. Poco dopo, Spiderman e Captain America hanno raggiunto i colleghi‑eroi, suscitando stupore e sorrisi. Nel reparto di Neuropsichiatria Infantile, diretto dal professor Stefano Sotgiu, i quattro vigili del fuoco mascherati si sono calati dal tetto per fare “irruzione” in punta di piedi!

L’arrivo dei vigili del fuoco nell’area ospedaliera di viale San Pietro è stata una grande sorpresa per tanti, con i mezzi del Comando di Sassari scortati, oltre che dai motociclisti della polizia locale di Sassari, anche dai motociclisti del Motoclub Vigili del Fuoco Italia, guidati da Paolo Cossu. Al loro fianco, il nucleo cinofili e il gruppo Saf, specializzato in tecniche di scalata, ha reso possibile l’ingresso acrobatico nei reparti.

“Siamo sempre pronti e solerti per metterci al fianco di chi lavora e sta in ospedale – ha detto il comandante dei Vigili del Fuoco di Sassari, Antonio Giordano – e ci fa sempre piacere essere disponibili per iniziative di beneficenza ed essere accanto a chi non può stare a casa in questi giorni di festa.”

Per l’associazione “Gianni Fresu” di Porto Torres, presieduta da Salvatore Fresu, l’evento è uno dei tanti progetti benefici dedicati ai più piccoli.

“L’idea di questa giornata – ha spiegato Salvatore Fresu – si inserisce nell’ambito della mission avviata da mio padre: aiutare i bambini. Con grande entusiasmo portiamo avanti iniziative come questa, perché un sorriso è la migliore medicina.”

Il dottor Gianfranco Meloni, direttore della Pediatria, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e operatori sanitari. “Abbiamo bisogno sempre di grande aiuto – ha detto – e la società civile dimostra ogni giorno solidarietà verso la nostra struttura, punto di riferimento per i bambini del centro‑nord Sardegna. In tempo di Pasqua, queste iniziative rendono lo stare in ospedale meno pesante. Grazie davvero a tutte le associazioni che ci sostengono.”

A completare la festa, il pilota ufficiale della Federazione Italiana Moto, Luca Manca, dell’associazione onlus MotoFan, ha fatto vivere un’emozione unica ai bambini: un giro in corsia a bordo di una moto elettrica.

Grazie al coraggio, all’altruismo e al sorriso dei “veri supereroi” in divisa verde e gialla, questa Pasqua ha portato calore, speranza e dolcezza a chi affronta la malattia lontano da casa. Un esempio di solidarietà e creatività che illumina la comunità ospedaliera di Sassari.