Harmoniae Vultus, personale di Bruno Cattari alla Galleria Bonaire

Domenica 22 giugno, la Galleria Bonaire Contemporanea, in via Principe Umberto 39 ad Alghero, inaugura la mostra Harmoniae Vultus, prima personale del fotografo Bruno Cattari, composta da un inedito ciclo di ritratti in bianco e nero dedicati alla comunità dei musicisti della Sardegna. Una selezione di una ventina di scatti di vario formato, una mappatura in divenire che proseguirà negli anni e che racconta prima di tutto il vissuto del fotografo quando, incaricato di documentare le performance, o mentre lui stesso veste i panni di musicista, innesca delle relazioni sociali e degli scambi creativi con le persone che successivamente diventano protagonisti delle sue immagini. I ritratti sono presi in maniera tradizionale, minimale, senza alcuna messa in scena o allestimento di sfondo, lasciando spazio solo di rado a strumenti musicali e a oggetti che testimoniano la semplice complicità del gioco di sguardi tra fotografo e persona fotografata.

In questi incroci è possibile ritrovare l’essenza dell’inganno fotografico: cercando di documentare la realtà, le immagini ci raccontano anche qualcosa in più. L’energia, la fierezza, l’orgoglio, la gioia, il ritmo e – perché no – la passione che richiede coltivare una professione artistica, sono messe in scena davanti all’obiettivo e, per quanto autentiche, tali emozioni regalano allo spettatore anche la possibilità di intuire o di immaginare gli aspetti più intimi e personali delle persone fuori dalla loro maschera “sociale”.

Il tema dell’armonia non assume dunque solo un’accezione formale ed estetica nella successione dei volti messi a parete, ma – nella consonanza di sguardi, strumenti e indumenti – diventa un modo per raccontare qualcosa in più del valore delle relazioni sociali e del senso di appartenenza a una comunità.

Bruno Cattari. Filmaker, fotografo e operatore cinematografico, è nato ad Alghero il 26 giugno 1981. Laureato in Scienze Umanistiche, ha lavorato nella tutela e divulgazione dei beni archeologici e culturali. Si è formato negli anni 2000 in campo foto-cinematografico. Si è specializzato lavorando sul campo in vari film, principalmente con il regista Marco Antonio Pani. Ha collaborato inoltre alla realizzazione di video pubblicitari e servizi fotografici con aziende commerciali, nonché in redazionali e video di promozione del territorio. Grazie alla sua stretta relazione con il mondo della musica ha realizzato o collaborato alla realizzazione di videoclip e documentari su numerosi artisti, festival ed eventi (JazzAlguer, Time in jazz, TxT. Teatro d’inverno, CultureLab Sardegna, “50” Fresu, Cinema delle terre del Mare).