Guida della Sanità a Todde, Bamonti: “Bene, ma subito impegni concreti per Alghero e la Sardegna”

Il consigliere comunale di Alghero Alberto Bamonti del Gruppo Noi Riformiamo Alghero, accoglie con soddisfazione la decisione della Presidente Alessandra Todde di assumere direttamente la guida della Sanità Sarda, in risposta ai numerosi appelli portati avanti nei mesi scorsi. Bamonti si aspetta ora una vera e propria scossa per affrontare le criticità più urgenti a livello territoriale e regionale. L’attenzione è subito focalizzata sul futuro dell’Ospedale Marino di Alghero, struttura fondamentale per il territorio, per il quale si richiedono rassicurazioni immediate. Allo stesso modo, è essenziale il ripristino dell’Ufficio Invalidi Civili di Alghero, che deve tornare ad operare come punto di riferimento per la città, analogamente a quanto già avviene a Sassari.

Oltre alle priorità algheresi, Bamonti chiede che vengano garantiti e rafforzati i servizi di pediatria, indispensabili per tutelare le famiglie e i più piccoli, e che si proceda con un deciso potenziamento del pronto soccorso, oggi in grande difficoltà e bisognoso di nuovo personale. Il cambio di rotta più netto e immediato è atteso, tuttavia, sulle liste d’attesa, ormai insostenibili per cittadini e famiglie. “Servono soluzioni rapide, una gestione più efficiente e una programmazione che rimetta al centro il diritto alla cura. L’auspicio è che questa nuova gestione rappresenti l’inizio di una stagione di responsabilità e di risultati concreti per la sanità sarda”. Il consigliere assicura che il suo monitoraggio sarà costante su ogni promessa e su ogni impegno assunto, ribadendo che “ciò che oggi viene annunciato deve essere rispettato senza eccezioni e senza ulteriori ritardi, perché i cittadini non possono più attendere”.