Grand Prix Corallo 2025 da applausi

Si è conclusa con un bilancio decisamente positivo l’edizione 2025 del Grand Prix Corallo, che anche quest’anno si è confermato uno degli appuntamenti più attesi e rappresentativi dell’estate algherese. La suggestiva Piazza San Marco di Fertilia ha fatto da cornice a una serata memorabile, impreziosita da un parterre di ospiti di rilievo e da una partecipazione entusiasta: platea al completo e grande eco mediatica, con una forte presenza di stampa locale e nazionale. Sotto la conduzione del volto storico della TV italiana Claudio Lippi e dell’ideatore del premio Nicola Nieddu, il palco ha ospitato alcune tra le personalità più significative del mondo del cinema, della musica, della scienza, del giornalismo e dello sport, in una serata che ha saputo coniugare eleganza, emozione e spettacolarità. Simbolo della manifestazione è stato la scultura raffigurante la Dea Mater con un ramo di corallo, opera dell’artista Mario Nieddu, emblema della connessione tra cultura, identità e territorio.

Tra i protagonisti premiati di questa edizione: Gavino Sanna, creativo pubblicitario di fama internazionale, insignito per il suo straordinario contributo alla comunicazione; Tommaso Ghidini, alto dirigente dell’Agenzia Spaziale Europea, premiato per i suoi traguardi nei programmi aerospaziali più prestigiosi al mondo; Anna Mazzamauro, attrice tra le più amate del panorama italiano, celebrata anche per i 50 anni del primo film della saga di Fantozzi; Alice Maselli, giovane talento emergente del cinema; Silvia Mezzanotte, straordinaria interprete musicale, accolta da una meritata standing ovation; Veronica Voto, volto noto di Sky Tg24; Sabina Stilo, conduttrice di Rai Isoradio; Lorenzo Santamaria, celebre cantautore spagnolo, molto amato nei Paesi latinoamericani.

Il premio speciale “Vanni Sanna” è stato assegnato alla FC Alghero per il progetto “Special”, dedicato all’inclusione sportiva. Grande emozione anche per i premi speciali consegnati al presidente della FASI, Bastianino Mossa, accompagnato da rappresentanti dei circoli sardi nel mondo, e ai coniugi catalani Joan Mayoral e Rosalia Jané, affezionati visitatori di Alghero da quasi 50 anni.

Non sono mancati i momenti musicali: il palco ha vibrato grazie alle esibizioni del cantante statunitense Ronnie Jones e dell’artista algherese Aurora Bassu, che ha aperto la serata con un sentito omaggio alla città.

L’evento è stato organizzato, come di consueto, dalla ASD Valverde del presidente Costantino Marcias, quest’anno in collaborazione con il CCN di Fertilia, presieduto da Anna Sigurani. «Ringrazio l’amministrazione comunale con in testa il sindaco Cacciotto, la Fondazione Alghero con il presidente Porcu e tutto il suo staff per il prezioso supporto – ha dichiarato Marcias – così come il Parco di Porto Conte, Coldiretti, e gli sponsor che hanno reso possibile questa edizione: Agenzia Valverde, Sella e Mosca, Accademia Olearia, Supermercati Coop, Ristorante Rafel, Nemea Sistemi, Gin Soero, Special Car e Vivaio Floreluna».

Il Grand Prix Corallo si conferma quindi non solo un riconoscimento di prestigio per le eccellenze nazionali e internazionali, ma anche un momento di valorizzazione identitaria e promozione culturale per il territorio algherese.