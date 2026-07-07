Governance Poll 2026, le pagelle dei governatori e dei sindaci: Todde al 14esimo posto

Il tradizionale bilancio annuale del Governance Poll, curato da Noto Sondaggi per il quotidiano Il Sole 24 Ore, fotografa un quadro in chiaro-scuro per la classe politica della Sardegna. L’indagine, che misura il polso degli elettori sul gradimento reale dei governatori e dei sindaci dei capoluoghi, mette in luce la performance eccellente del sindaco di Cagliari e il recupero della presidente della Regione.

Sul fronte della guida regionale, la presidente della Sardegna Alessandra Todde si posiziona al 14esimo posto a livello nazionale condiviso con la collega dell’Umbria, Stefania Proietti. Oggi l’indice di gradimento di Todde si attesta al 49%, mentre nel 2025 il consenso rilevato si era fermato al 46,5%.

Per stabilire questo posizionamento, l’istituto demoscopico ha interpellato nell’Isola un campione misto (telefonico e telematico) di mille elettori, chiedendo un bilancio sull’operato della giunta e un’intenzione di voto in caso di elezioni immediate. A livello italiano, la vetta dei presidenti più amati è occupata da Antonio De Caro (Puglia) al 66%, seguito da Alberto Stefani (Veneto) al 65% e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) al 64%.

Per quanto riguarda i Comuni, a guidare la classifica dei sardi è il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, che conquista il quarto posto nazionale con un indice di gradimento del 63%. Emiliano Fenu (Nuoro) si piazza al diciassettesimo posto in Italia con il 57,5%, ventisettesimo posto per Giuseppe Mascia, sindaco di Sassari, che ottiene il 55,5 per cento delle preferenze. Più indietro Pietro Morittu (Carbonia) e Massimiliano Sanna (Oristano).