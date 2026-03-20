Fratelli d’Italia nel Sassarese: missione di due giorni per la deputata Sara Kelany

Si è conclusa con un bilancio di forte partecipazione la visita di due giorni in provincia di Sassari di Sara Kelany, deputata e responsabile nazionale del Dipartimento Immigrazione di Fratelli d’Italia. Un tour istituzionale intenso, finalizzato all’ascolto delle realtà produttive e al confronto diretto con gli amministratori locali sui grandi temi dell’agenda di governo.

La prima tappa della delegazione — composta anche dal commissario provinciale Mauro Rotelli e dalla consigliera regionale Francesca Masala — ha toccato simboli storici dell’economia sarda come la cantina Sella & Mosca e la presidenza del Parco dell’Asinara. L’obiettivo è stato quello di analizzare le potenzialità di sviluppo turistico e ambientale del Nord Sardegna.

Il tema delle infrastrutture è tornato centrale nella giornata odierna, con un vertice presso il Consorzio del Porto di Alghero, alla presenza del presidente Giancarlo Piras, seguito da un sopralluogo tecnico sul cantiere della Sassari-Alghero. Qui, insieme all’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu e ai tecnici Anas, è stato fatto il punto sul completamento della quattro corsie, opera vitale per la mobilità territoriale.

Non solo economia, ma anche grandi riforme. A Marina di Sorso, davanti a una platea gremita, Kelany ha partecipato a un convegno dedicato alla riforma del sistema giudiziario, insieme alla collega Barbara Polo, al coordinatore regionale Francesco Mura e a rappresentanti locali del partito e dei comitati.

«Un momento di confronto necessario su un tema centrale per il futuro della Nazione», hanno ribadito i presenti, sottolineando l’importanza di portare i contenuti della riforma direttamente tra i cittadini. La missione si è chiusa simbolicamente a Sassari, con la partecipazione della deputata al gazebo informativo di Fratelli d’Italia, un presidio di ascolto dedicato proprio ai temi della giustizia e della separazione delle carriere.