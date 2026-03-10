Follia sulla Sassari-Alghero: sfreccia a 211 km/h e forza l’alt, fermato dopo l’inseguimento

Una velocità da pista, un alt ignorato e un inseguimento ad alta tensione lungo una delle arterie più trafficate del Nord Sardegna. È il bilancio di un’operazione della Polizia Stradale di Sassari che, durante un servizio di controllo della velocità con apparecchiatura Telelaser sulla statale Sassari-Alghero, ha intercettato un’autovettura lanciata a ben 211 chilometri orari.

L’episodio di pura incoscienza è avvenuto nei giorni scorsi. Nonostante l’alt immediato intimato dagli agenti, il conducente ha scelto di non fermarsi, proseguendo la sua corsa folle nel tentativo di seminare la pattuglia. I poliziotti si sono messi subito all’inseguimento del veicolo, riuscendo a raggiungerlo e a bloccarlo in sicurezza solo dopo alcuni chilometri di caccia all’uomo.

Una volta fermato il mezzo, i controlli hanno rivelato uno scenario ancora più grave: oltre all’eccesso di velocità estremo, l’auto è risultata completamente priva della copertura assicurativa obbligatoria. Una combinazione di irregolarità che ha portato a pesantissime sanzioni immediate.

Al conducente sono state contestate violazioni pesanti del Codice della Strada per aver superato di oltre 60 km/h il limite consentito e per la circolazione senza assicurazione. Oltre alle multe salate, gli agenti hanno proceduto al sequestro amministrativo del veicolo, alla decurtazione dei punti e al ritiro della patente ai fini della sospensione, mettendo fine a una condotta che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche per la sicurezza stradale.