Fiumi di birra e musica a Maria Pia: torna l’Oktoberfest Sardegna

Cresce l’attesa per il ritorno dell’Oktoberfest Sardegna, che dopo i numeri record del debutto si appresta ad animare la riviera del Corallo con una seconda edizione ricca di novità. La manifestazione, in programma dal 24 al 27 settembre, dall’1 al 4 ottobre e dal 9 all’11 ottobre, trasformerà l’Anfiteatro “Ivan Graziani” di Maria Pia in un vero e proprio villaggio bavarese. Il cuore pulsante dell’evento sarà una gigantesca tensostruttura di oltre 1.800 metri quadrati, pronta a replicare le atmosfere e le tradizioni nate a Monaco di Baviera oltre due secoli fa.

La grande protagonista della kermesse sarà la birra Paulaner, storico marchio bavarese presente in esclusiva, accompagnata dalle specialità gastronomiche d’oltralpe e da un fittissimo programma di intrattenimento. Forti degli ottimi riscontri della passata stagione, che ha registrato ben diecimila presenze e diciottomila litri di birra spillati, gli organizzatori dell’associazione culturale “Crazy Events” puntano a consolidare una formula ormai vincente, capace di unire intrattenimento, buona cucina e aggregazione.

L’allestimento prevederà ampi spazi interni ed esterni dedicati a tutte le fasce d’età, con aree destinate anche ai più piccoli. Per agevolare l’afflusso del pubblico verso l’arena di Maria Pia, verrà riattivato il servizio di navetta dedicato. Ogni serata vedrà il benvenuto affidato alla mascotte Spillo e alle note della Jodel Sardinia Band, con la chiusura dei dj set firmati da DJ Arturo, che faranno da cornice al fitto tabellone di spettacoli e tribute band in programma.

Promossa con il patrocinio del Comune e della Fondazione Alghero, oltre al sostegno della Regione Sardegna e delle principali associazioni di categoria, la kermesse prevede sia la prenotazione anticipata dei posti a sedere tramite i canali ufficiali dell’evento, sia la possibilità di accesso diretto in anfiteatro con un ticket di ingresso comprensivo del boccale da un litro.

IL PROGRAMMA MUSICALE COMPLETO

Giovedì 24 Settembre

Jodel Sardinia Band Bavarese

Jovanotte

DJ Arturo

Venerdì 25 Settembre

Jodel Sardinia Band Bavarese

Gavino Depalmas Dep Band

DJ Arturo

Sabato 26 Settembre

Jodel Sardinia Band Bavarese

Only the Braves

DJ Arturo

Domenica 27 Settembre (apertura da pranzo)

Jodel Sardinia Band Bavarese

DISAGJ

Tr3mendi Quartet

DJ Arturo

Giovedì 1 Ottobre

Jodel Sardinia Band Bavarese

Hollywood Band

DJ Arturo

Venerdì 2 Ottobre

Jodel Sardinia Band Bavarese

Bianchi E Berny

DJ Arturo

Sabato 3 Ottobre

Jodel Sardinia Band Bavarese

Ciao 90

DJ Arturo

Domenica 4 Ottobre (apertura da pranzo)

Jodel Sardinia Band Bavarese

Nakama Live Music Band

Zona Olly

DJ Arturo

Venerdì 9 Ottobre

Jodel Sardinia Band Bavarese

Gavino Depalmas Dep Band

DJ Arturo

Sabato 10 Ottobre

Jodel Sardinia Band Bavarese

NonSoulFunky

DJ Arturo

Domenica 11 Ottobre (apertura da pranzo)

Jodel Sardinia Band Bavarese

Bianchi E Berny

Hollywood Band

DJ Arturo