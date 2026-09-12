Fiumi di birra e musica a Maria Pia: torna l’Oktoberfest Sardegna
Diciotto mila litri di Paulaner, cibo bavarese e undici serate di spettacoli: dal 24 settembre l'Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero ospita la seconda edizione della grande festa.
Cresce l’attesa per il ritorno dell’Oktoberfest Sardegna, che dopo i numeri record del debutto si appresta ad animare la riviera del Corallo con una seconda edizione ricca di novità. La manifestazione, in programma dal 24 al 27 settembre, dall’1 al 4 ottobre e dal 9 all’11 ottobre, trasformerà l’Anfiteatro “Ivan Graziani” di Maria Pia in un vero e proprio villaggio bavarese. Il cuore pulsante dell’evento sarà una gigantesca tensostruttura di oltre 1.800 metri quadrati, pronta a replicare le atmosfere e le tradizioni nate a Monaco di Baviera oltre due secoli fa.
La grande protagonista della kermesse sarà la birra Paulaner, storico marchio bavarese presente in esclusiva, accompagnata dalle specialità gastronomiche d’oltralpe e da un fittissimo programma di intrattenimento. Forti degli ottimi riscontri della passata stagione, che ha registrato ben diecimila presenze e diciottomila litri di birra spillati, gli organizzatori dell’associazione culturale “Crazy Events” puntano a consolidare una formula ormai vincente, capace di unire intrattenimento, buona cucina e aggregazione.
L’allestimento prevederà ampi spazi interni ed esterni dedicati a tutte le fasce d’età, con aree destinate anche ai più piccoli. Per agevolare l’afflusso del pubblico verso l’arena di Maria Pia, verrà riattivato il servizio di navetta dedicato. Ogni serata vedrà il benvenuto affidato alla mascotte Spillo e alle note della Jodel Sardinia Band, con la chiusura dei dj set firmati da DJ Arturo, che faranno da cornice al fitto tabellone di spettacoli e tribute band in programma.
Promossa con il patrocinio del Comune e della Fondazione Alghero, oltre al sostegno della Regione Sardegna e delle principali associazioni di categoria, la kermesse prevede sia la prenotazione anticipata dei posti a sedere tramite i canali ufficiali dell’evento, sia la possibilità di accesso diretto in anfiteatro con un ticket di ingresso comprensivo del boccale da un litro.
IL PROGRAMMA MUSICALE COMPLETO
Giovedì 24 Settembre
Jodel Sardinia Band Bavarese
Jovanotte
DJ Arturo
Venerdì 25 Settembre
Jodel Sardinia Band Bavarese
Gavino Depalmas Dep Band
DJ Arturo
Sabato 26 Settembre
Jodel Sardinia Band Bavarese
Only the Braves
DJ Arturo
Domenica 27 Settembre (apertura da pranzo)
Jodel Sardinia Band Bavarese
DISAGJ
Tr3mendi Quartet
DJ Arturo
Giovedì 1 Ottobre
Jodel Sardinia Band Bavarese
Hollywood Band
DJ Arturo
Venerdì 2 Ottobre
Jodel Sardinia Band Bavarese
Bianchi E Berny
DJ Arturo
Sabato 3 Ottobre
Jodel Sardinia Band Bavarese
Ciao 90
DJ Arturo
Domenica 4 Ottobre (apertura da pranzo)
Jodel Sardinia Band Bavarese
Nakama Live Music Band
Zona Olly
DJ Arturo
Venerdì 9 Ottobre
Jodel Sardinia Band Bavarese
Gavino Depalmas Dep Band
DJ Arturo
Sabato 10 Ottobre
Jodel Sardinia Band Bavarese
NonSoulFunky
DJ Arturo
Domenica 11 Ottobre (apertura da pranzo)
Jodel Sardinia Band Bavarese
Bianchi E Berny
Hollywood Band
DJ Arturo