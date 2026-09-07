Fitness nei parchi e calisthenics ad Alghero: la proposta del consigliere Colledanchise

Realizzare nei parchi cittadini aree attrezzate per il fitness all’aperto e il calisthenics, gratuite e liberamente accessibili, distribuendole progressivamente in diversi quartieri della città. È la proposta che Marco Colledanchise, consigliere comunale di Alghero e riferimento cittadino di Orizzonte Comune, movimento civico che vede tra i suoi principali riferimenti regionali l’assessore al Turismo, Artigianato e Commercio Franco Cuccureddu, annuncia di voler portare all’attenzione dell’Amministrazione comunale.

«Alghero ha una caratteristica che spesso diamo quasi per scontata: un clima che ci consente di vivere gli spazi aperti e praticare attività fisica per almeno otto o nove mesi all’anno. Credo sia arrivato il momento di sfruttare maggiormente questa possibilità anche attraverso i nostri parchi cittadini», afferma Colledanchise.

L’idea è quella di prevedere, compatibilmente con gli spazi disponibili, sbarre per trazioni, parallele, spalliere, panche e altre attrezzature per l’allenamento a corpo libero, evitando di concentrare tutto in un’unica zona della città. «Non penso alla grande palestra all’aperto realizzata in un solo punto, ma a una rete di piccoli spazi attrezzati nei parchi di Alghero. Luoghi gratuiti, semplici e accessibili, nei quali un ragazzo, un adulto o una persona che vuole semplicemente mantenersi attiva possa allenarsi senza necessariamente iscriversi a una struttura privata».

Secondo il consigliere, l’intervento avrebbe una valenza che va oltre la sola pratica sportiva. «Investire nello sport significa investire nella prevenzione, nella salute e nella qualità della vita. Ma significa anche rendere i parchi più frequentati, creare occasioni di socialità e restituire maggiore vitalità agli spazi pubblici. Sono interventi relativamente semplici che possono produrre un beneficio concreto e quotidiano per molte persone».

Colledanchise annuncia quindi l’intenzione di trasformare l’idea in una proposta da sottoporre all’Amministrazione, coinvolgendo prima i cittadini. «Prima di individuare luoghi e modalità voglio però ascoltare gli algheresi. Quali parchi riterrebbero più adatti? Quali attrezzature vorrebbero trovare? Ci sono suggerimenti o criticità da considerare? La politica, soprattutto quando si parla di interventi molto vicini alla vita quotidiana delle persone, deve anche essere capace di ascoltare prima di decidere».

«Porterò questa proposta all’Amministrazione – conclude Colledanchise – con l’obiettivo di capire come renderla concretamente realizzabile. Alghero può diventare sempre di più una città che invita a muoversi, a stare all’aperto e a vivere i propri spazi pubblici. Più sport, più salute e parchi più vissuti: credo sia una direzione sulla quale valga la pena lavorare».