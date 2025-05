Fibrillazioni in maggioranza: Colledanchise saluta Futuro Comune, Avs attacca

Tensioni all’interno del centrosinistra algherese. Dopo il passaggio del sindaco Raimondo Cacciotto e della consigliera comunale Beatrice Podda in Europa Verde, Marco Colledanchise decide di lasciare Futuro Comune. In un post pubblicato sui social ha spiegato il perchè. “Da quando ho scelto di candidarmi, ho sempre creduto nel progetto di Futuro Comune a sostegno di Raimondo Cacciotto, con cui ho condiviso idee, valori e una visione chiara: una lista civica indipendente, senza bandiere, aperta a più sensibilità, un luogo libero dove si potesse lavorare per la città senza etichette rigide. Recentemente però, tre membri della nostra lista – tra cui il sindaco e una consigliera – hanno assunto un ruolo formale in Europa Verde. Europa Verde è oggi un partito in forte crescita, che grazie all’impegno e alla visione di persone come Antonio Piu sta diventando una realtà solida e interessante per tutta la Sardegna. La mia stima per Antonio e per il gruppo non cambia. Ma in queste settimane mi sono reso conto, con onestà, che per quanto io ne apprezzi la direzione, non mi sento rappresentato da AVS” scrive Colledanchise.

“Non l’ho mai nascosto: sono una persona moderata, e l’ho detto dal primo giorno, anche in campagna elettorale. Il fatto che i membri più rappresentativi di Futuro Comune abbiano assunto ruoli formali in un partito nazionale, per quanto legittimo, condiziona inevitabilmente la natura stessa del gruppo. E se oggi a Sassari Futuro Comune è già confluito in AVS, e lo stesso destino si profila anche ad Alghero, è chiaro che quel contenitore civico, largo e plurale, non esiste più. Le condizioni iniziali sono cambiate – sottolinea Colledanchise – Il gruppo in cui sono entrato è diventato – nei fatti – una costola di AVS. Lo rispetto. Ma non lo condivido. E per onestà intellettuale e per rispetto verso chi mi ha votato, proprio perché rappresentavo un’idea civica e moderata, non posso accettare questo passaggio”.

“Per questo, annuncio la mia uscita da Futuro Comune. Non perché io sia cambiato. Ma perché il contenitore sta cambiando. Io resto esattamente lo stesso. Resterò nella maggioranza. Continuerò a sostenere Raimondo, con cui ho un legame umano e politico che non si spezza certo per una scelta formale. Gli sarò accanto, come lo sono sempre stato. Ma da una posizione più chiara, più coerente, e più libera” conclude Colledanchise.

Parole, quelle riferite ad Alleanza Verdi Sinistra, che hanno provocato la reazione dei rappresentanti algheresi. “AVS ribadisce pieno sostegno al Sindaco e alla Consigliera Capogruppo di Futuro Comune Beatrice Podda, ricordando che il programma sostenuto dall’intera maggioranza, (e quindi anche dal Consigliere Colledanchise), è stato costruito da tutte le forze politiche e quindi anche con il nostro fondamentale contributo. Dire oggi che le condizioni sono cambiate e di non sentirsi più rappresentato dal gruppo Futuro Comune poiché “costola” di AVS, la cui alleanza, ricordiamo, è formata oltreché da Sinistra Italiana anche da Europa verde, partito dove ci risulta essere tesserato il giovane Consigliere il quale ha partecipato attivamente anche alle ultime elezioni congressuali, ci sembra quantomeno ambiguo, poco responsabile e ingenuo. Non ci risulta che oggi il “contenitore” di Futuro Comune sia in nessun modo cambiato, ma semplicemente si stia evolvendo, in piena coerenza con la sua valenza civica” si legge in una nota.

“Invitiamo il Consigliere Colledanchise ad interpretare il suo ruolo con serietà e piena coerenza con il mandato per il quale è stato eletto, onorando in questo modo sì la fiducia di chi lo ha votato all’interno della Coalizione che ha sostenuto il Sindaco Raimondo Cacciotto. In alternativa, sia chiaro, legittimamente, non gli resta che agire in conformità con le posizioni da Lui espresse e abbandonare pertanto ufficialmente la Coalizione Progetto Alghero” è l’affondo del gruppo consiliare di Avs.